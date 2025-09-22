राजस्थान: भरतपुर में पूर्व राजपरिवार के महल में घुसपैठ, रियासतकालीन झंडा लगाने की कोशिश
भरतपुर के मोती महल में रविवार देर रात एक बड़ा विवाद सामने आया। डीग जिले के सिनसिनी गांव का रहने वाला मनुदेव अपने दो साथियों के साथ SUV कार में सवार होकर महल के पिछले गेट पर पहुंचा।
भरतपुर के मोती महल में रविवार देर रात एक बड़ा विवाद सामने आया। डीग जिले के सिनसिनी गांव का रहने वाला मनुदेव अपने दो साथियों के साथ SUV कार में सवार होकर महल के पिछले गेट पर पहुंचा। आरोप है कि कार से टक्कर मारकर गेट तोड़ा गया और फिर तीनों अंदर घुस गए। इस दौरान उन्होंने मोती महल में रियासतकालीन झंडा लगाने की कोशिश की। जैसे ही गार्ड गेट पर पहुंचे, मनुदेव अपने साथियों के साथ कार वहीं छोड़कर फरार हो गया।
घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व राजपरिवार के सदस्य अनिरुद्ध सिंह ने मथुरा गेट थाने में शिकायत दर्ज करवाई। अनिरुद्ध सिंह ने एक नामजद और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में रियासतकालीन धरोहर को भी नुकसान पहुंच सकता था।
एडिशनल एसपी सतीश कुमार ने बताया कि गार्डों ने तीन लोगों को देखा था। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि उनमें से मनुदेव वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। बाकी दो आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मनुदेव ने इस घटना का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण भी किया था।
उधर, सिनसिनी गांव में मनुदेव के समर्थन में पंचायत शुरू हो गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस पंचायत में जुटे। घटना के बाद गांव और भरतपुर शहर में माहौल तनावपूर्ण हो गया है।
इससे पहले झंडा विवाद को लेकर रविवार को पूरे भरतपुर में सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। चार जिलों की पुलिस के अलावा एक STF कंपनी, धौलपुर RAC की छह बटालियन, तीन प्लाटून कंपनी और 14 RAC बटालियन पहाड़ी इलाके में तैनात की गई थीं। इसके अलावा 200 पुलिसकर्मी, एक IPS, आठ RPS, 10 इंस्पेक्टर और 10 सब इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हर आने-जाने वाले वाहन की सख्त चेकिंग भी की गई।
एएसपी सतीश कुमार ने बताया कि रविवार को दिनभर मोती महल और शहर में पुलिस बल तैनात रहा। शाम आठ बजकर 30 मिनट तक सुरक्षा इंतजाम जारी रहे। समाज के कुछ लोगों ने दिन में ही झंडा लगाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद पूरे दिन पुलिस चौकस रही।
पुलिस के अनुसार देर रात मनुदेव और उसके साथी SUV लेकर महल के पिछले गेट पर पहुंचे। गाड़ी की टक्कर से गेट टूट गया। जैसे ही गार्ड वहां पहुंचे, आरोपी उन्हें देखकर भाग निकले। इस दौरान मनुदेव गेट के अंदर तक चला गया था।
पूर्व राजपरिवार के सदस्य और विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि घटना मोती महल से 500 मीटर की दूरी पर हुई। उन्होंने कहा कि इस हमले से रियासतकालीन चीजें भी टूट सकती थीं। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके नाम पुलिस को दे दिए गए हैं। महल प्रशासन की ओर से FIR दर्ज हो चुकी है और जांच जारी है।
