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भरतपुर में पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, 10 जिलों में अलर्ट; SP ने बढ़ाई सुरक्षा

Mar 27, 2026 03:31 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भरतपुर
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भरतपुर जिले में पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी का फिर से ई-मेल प्राप्त हुआ है। इस धमकी के बाद भरतपुर समेत 10 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।

भरतपुर में पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, 10 जिलों में अलर्ट; SP ने बढ़ाई सुरक्षा

भरतपुर जिले में पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी का फिर से ई-मेल प्राप्त हुआ है। इस धमकी के बाद भरतपुर समेत 10 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक दिगन्त आनन्द ने पोस्ट ऑफिसों की सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच के साथ-साथ अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

खबर अपडेट की जा रही है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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