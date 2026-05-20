राजस्थान के भरतपुर में LPG सिलेंडर ब्लास्ट, भाई-बहन की मौत; 2 गंभीर घायल
राजस्थान के डीग जिले के कामां इलाके में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसे में LPG सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग ने पूरे परिवार को झुलसा दिया। हादसे में भाई-बहन समेत दो बच्चों की मौत हो गई
राजस्थान के डीग जिले के कामां इलाके में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसे में LPG सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग ने पूरे परिवार को झुलसा दिया। हादसे में भाई-बहन समेत दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कामां कस्बे में डीग रोड स्थित बस स्टैंड के सामने एक कोल्ड ड्रिंक गोदाम में शाम करीब 5 बजे हुआ। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम के ऊपर बने मकान तक पहुंच गई और देखते ही देखते पूरा घर आग की चपेट में आ गया।
पुलिस के अनुसार, हादसे में झुलसे सभी सात लोगों को पहले भरतपुर के RBM अस्पताल पहुंचाया गया। यहां इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि अन्य छह लोगों को जयपुर रेफर किया गया। इनमें से एक बच्चे ने जयपुर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। फिलहाल दो घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।
गैस भरने के दौरान हुआ धमाका
कामां के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रसोई गैस सिलेंडर से ईको गाड़ी की गैस किट में गैस भरी जा रही थी। दोनों ईको गाड़ियां गैस किट से संचालित थीं और उनका उपयोग गांवों में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई के लिए किया जाता था।
पुलिस के मुताबिक मनमोहन नामक व्यक्ति की कोल्ड ड्रिंक एजेंसी थी और वह गोदाम में गैस भरने का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक सिलेंडर में तेज धमाका हुआ और आग भड़क उठी। धमाका इतना जोरदार था कि आग की लपटें सीधे ऊपर बने मकान तक पहुंच गईं, जहां दोनों परिवार मौजूद थे।
कुछ ही मिनटों में आग ने लिया विकराल रूप
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाके के बाद लगातार तेज आवाजें सुनाई दीं और कुछ ही मिनटों में पूरा मकान धुएं और आग से भर गया। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी।
फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गैस भरने के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी तो नहीं की गई थी।
एक ही परिवार के सात लोग झुलसे
हादसे में कोल्ड ड्रिंक एजेंसी संचालक मनमोहन पुत्र दाताराम और उनकी पत्नी सरिता (25) गंभीर रूप से झुलस गए। इसके अलावा उनके चचेरे भाई भगवान सिंह (37) पुत्र लक्ष्मीचंद, उनकी पत्नी नीरज, बेटा लक्ष्य (8), बेटी साक्षी (15) और अक्षरा (11) भी आग की चपेट में आ गए।
सभी घायलों को तुरंत भरतपुर के RBM अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान 11 वर्षीय अक्षरा ने दम तोड़ दिया। इसके बाद बाकी छह घायलों को जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में 8 वर्षीय लक्ष्य की भी मौत हो गई।
50 प्रतिशत तक झुलसी थी बच्ची
RBM अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर डॉ. राघवेंद्र ने बताया कि अक्षरा करीब 50 प्रतिशत तक झुलस गई थी। उसके हाथ, पैर और चेहरा बुरी तरह आग से प्रभावित थे। वहीं अन्य घायलों में भी कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं और उनका इलाज जयपुर में जारी है।
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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
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