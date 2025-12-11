जन्मदिन से दो दिन पहले मौत,भरतपुर में पिकअप ने 8 साल के बच्चे को रौंदा; गुस्साए लोगों ने फूंक दी गाड़ी

संक्षेप: भरतपुर में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी पर जा रहे 8 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा मथुरा गेट थाना क्षेत्र में करीब 6 बजे हुआ।

भरतपुर में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी पर जा रहे 8 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा मथुरा गेट थाना क्षेत्र में करीब 6 बजे हुआ। बच्चे के शरीर के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने पिकअप वाहन में आग लगा दी।

पुलिस के अनुसार, गोविंद नगर निवासी राखी (30) अपने बेटे अंशु (8) और बेटी आरु (7) को कृष्णा कॉलोनी स्थित ट्यूशन से लेकर स्कूटी पर घर लौट रही थीं। जैसे ही वे मडरपुर की निर्माणाधीन सड़क पर पहुँचीं, सामने से आ रही भरतपुर इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज लिमिटेड (BESL) की तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर लगते ही स्कूटी फिसल गई। राखी और उनकी छोटी बेटी आरु एक तरफ गिरे जबकि अंशु दूसरी तरफ जा गिरा। इसी दौरान पिकअप का पिछला पहिया अंशु को कुचलता हुआ निकल गया। हादसा इतना भयावह था कि बच्चे के शरीर के कई टुकड़े सड़क पर बिखर गए।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मां-बेटी को अस्पताल भिजवाया। दोनों का इलाज जारी है। हादसे के बाद मां राखी बेसुध हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी अस्पताल पहुंचकर फफक पड़े।

भरतपुर ग्रामीण क्षेत्र के सीओ कन्हैया लाल ने बताया कि पिकअप BESL कंपनी की थी, जो बिजली विभाग के सर्विस और मेंटेनेंस का काम करती है। हादसे के बाद कंपनी के कर्मचारी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए।

हादसे के तुरंत बाद क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों ने गुस्से में BESL की पिकअप को घेर लिया और आग के हवाले कर दिया। जब तक पुलिस मौके पर हालात नियंत्रित करती, पिकअप पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी।

8 वर्षीय अंशु कृष्णा कॉलोनी के एक स्कूल में तीसरी कक्षा का छात्र था। उसकी बहन आरु पहली कक्षा में पढ़ती है। परिजनों के अनुसार, दोनों रोजाना ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे।

अंशु के पिता ओमेंद्र कोटा SOG में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात हैं, जबकि उसके दादा रामवीर सिंह भरतपुर पुलिस लाइन में ASI हैं। पुलिस परिवार के होने से पूरे विभाग में भी शोक की लहर है।

परिजन ने बताया कि 14 दिसंबर को अंशु का नौवां जन्मदिन मनाया जाना था। घर पर इसकी तैयारियां चल रही थीं और परिवार शाम को बर्थडे की शॉपिंग करने वाला था। लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया।

मां राखी लगातार अंशु को याद कर रो रही हैं। परिजन का कहना है कि मासूम की मौत ने परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया है।

हादसे के बाद पुलिस ने पिकअप जब्त कर ली है और BESL कंपनी के जिम्मेदार लोगों की भी तलाश की जा रही है। निर्माणाधीन सड़क पर सुरक्षा उपायों की कमी और बेतरतीब वाहनों की तेज रफ्तार को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है।