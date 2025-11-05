Hindustan Hindi News
राजस्थान: भारतमाला एक्सप्रेसवे पर ट्रक-बाइक भिड़ंत में दो युवकों की दर्दनाक मौत, हाथ-पैर कटकर अलग गिरे

संक्षेप: राजस्थान के जालोर जिले में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए।

Wed, 5 Nov 2025 01:39 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जालौर
राजस्थान के जालोर जिले में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा देवड़ा गांव के समीप हुआ, जब एक ही मोटरसाइकिल पर सवार चार दोस्त रॉन्ग साइड में तेज रफ्तार से सांचौर की ओर जा रहे थे और सामने से आ रहे ट्रक से आमने-सामने भिड़ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो युवकों के शरीर के अंग कटकर अलग जा गिरे।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा रात करीब 11 बजे के आसपास हुआ। चार युवक एक ही बाइक पर सवार होकर एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा में जा रहे थे। सामने से आ रहे ट्रक ने जैसे ही मोड़ लिया, बाइक सीधी उसकी चपेट में आ गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक युवक के हाथ और पैर मौके पर ही कटकर अलग जा गिरे। दूसरा युवक सड़क किनारे लगी रेलिंग में जा फंसा और उसकी भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

दोनों मृतकों की शिनाख्त पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं दो गंभीर रूप से घायल युवकों को तुरंत सांचौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

इस हादसे के बाद भी ट्रक चालक मौके से भागा नहीं। उसने खुद पुलिस को दुर्घटना की जानकारी दी और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। झाब थाना अधिकारी अरुण कुमार और बीट प्रभारी नरपत सिंह राजपुरोहित के साथ पुलिस दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने और सड़क को साफ कराने का कार्य शुरू किया।

थाना अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में ट्रक चालक की कोई गलती सामने नहीं आई है। ट्रक ड्राइवर की गाड़ी सही दिशा में थी, जबकि बाइक सवार गलत दिशा में तेज रफ्तार से जा रहे थे। प्रथम दृष्टया गलती मोटरसाइकिल सवारों की प्रतीत होती है, इसलिए फिलहाल ट्रक चालक को हिरासत में नहीं लिया गया है। हालांकि, उससे पूछताछ कर बयान दर्ज कर लिए गए हैं।

जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि भारतमाला एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद युवक रॉन्ग साइड से बाइक लेकर इस हाई-स्पीड मार्ग पर चढ़ गए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि आसपास के गांवों के लोग अक्सर शॉर्टकट के लिए एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस पर दोपहिया वाहन चलाना कानूनन अपराध है। पुलिस अब इस दिशा में भी जांच कर रही है कि चारों युवक कहां से आए थे और वे इस खतरनाक मार्ग पर क्यों उतरे।

पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर कानूनी औपचारिकताओं के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। झाब थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है और परिजनों को सूचना दी जा रही है।

भारतमाला एक्सप्रेसवे राजस्थान के कई जिलों से होकर गुजरता है और इसे देश के सबसे तेज रफ्तार मार्गों में गिना जाता है। लेकिन बीते कुछ महीनों में यहां लगातार सड़क हादसे बढ़े हैं। पैदल यात्रियों, दोपहिया वाहनों और रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इन एक्सप्रेसवेज़ पर सुरक्षा और प्रवर्तन के उपाय अभी भी पर्याप्त नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सप्रेसवे के पास उचित सर्विस लेन और चेतावनी संकेतों की कमी के कारण लोग आसानी से मुख्य मार्ग पर चढ़ जाते हैं, जिससे हादसों का खतरा और बढ़ जाता है।

