Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan bhankrota highway accident anniversary jaipur tragedy
राजस्थान:आज ही के दिन भांकरोटा हाईवे ने निगली थी 20 ज़िंदगियाँ; पहली बरसी पर जयपुरवासियों को याद आया वो मंजर

राजस्थान:आज ही के दिन भांकरोटा हाईवे ने निगली थी 20 ज़िंदगियाँ; पहली बरसी पर जयपुरवासियों को याद आया वो मंजर

संक्षेप:

अजमेर रोड पर वह जगह आज भी खामोशी से चीखती है। 20 दिसंबर 2024 की वह रात, जब गैस टैंकर और ट्रक की टक्कर ने सड़क को आग का दरिया बना दिया था

Dec 20, 2025 11:08 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

अजमेर रोड पर वह जगह आज भी खामोशी से चीखती है। 20 दिसंबर 2024 की वह रात, जब गैस टैंकर और ट्रक की टक्कर ने सड़क को आग का दरिया बना दिया था, आज भी लोगों की स्मृतियों में जली हुई है। पल भर में 20 जिंदगियां खत्म हो गईं और 30 से अधिक लोग ऐसे जख्म लेकर बचे, जो जीवनभर उनका पीछा करेंगे। एक साल गुजर चुका है, लेकिन हादसे के घाव न भर पाए हैं और न ही जिम्मेदारी तय हो सकी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हादसे के बाद के दृश्य किसी युद्धभूमि से कम नहीं थे। किसी का हाथ बचा था तो किसी के पैर पड़े थे। लोग अपनों के अवशेष कट्टों और गांठों में बांधकर ले जा रहे थे। बसों और ट्रकों के सिर्फ जले हुए ढांचे बचे थे। आज भी पास के खेत में पड़े जले वाहन उस त्रासदी की गवाही देते हैं और सिस्टम की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े करते हैं।

जब एक साल बाद पीड़ित परिवारों के घरों तक पहुंचा गया, तो दर्द जस का तस मिला। किसी घर में आज भी पिता की कुर्सी खाली है, तो कहीं मां हर शाम बेटे के मोबाइल में आई आखिरी कॉल देखकर फूट-फूट कर रो पड़ती है। बच्चों के सवाल आज भी वही हैं—“पापा कब आएंगे?”—लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। समय बीत गया, मगर उनके लिए हादसा अब भी वर्तमान है।

हादसे के बाद जिस रोड कट को बंद किया गया, वही कट हादसे की बड़ी वजह माना गया था। लेकिन यह तय नहीं हो सका कि वह कट खुला किसकी लापरवाही से था। पुलिस जांच में कंटेनर और गैस टैंकर चालक की लापरवाही सामने आई, साथ ही बस में इमरजेंसी गेट न होने पर बस मालिक को दोषी माना गया। लेकिन रोड इंजीनियरिंग की खामियों और डीपीएस कट को लेकर जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी।

हकीकत: हालात जस के तस

• कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज भी अवैध कट मौजूद हैं।

• ओवरलोड और सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों पर कोई प्रभावी अभियान नहीं।

• जांच कमेटियों की सिफारिशें फाइलों में बंद पड़ी हैं।

एक अन्य हादसे के बाद जिला कलक्टर की जांच समिति ने अवैध पार्किंग और ओवरलोड वाहनों को भी दुर्घटनाओं का कारण बताया था, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आया।

कमेटियों ने ज्वलनशील पदार्थों के वाहनों के संचालन का समय तय करने, घनी आबादी में रात के समय संचालन, होटल-ढाबों पर खड़े वाहनों के खिलाफ संयुक्त अभियान और सभी अवैध कट बंद करने जैसे सुझाव दिए थे। लेकिन एक साल बाद भी इन पर व्यापक स्तर पर अमल नहीं हो सका।

एडीएम साउथ युगान्तर शर्मा के अनुसार, रिपोर्ट के बाद अवैध रोड कट बंद किए गए, संकेतक लगाए गए, एनएचएआइ अधिकारी का स्थानांतरण किया गया और पेट्रोलियम कंपनियों को नोटिस दिए गए। वहीं डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि मामले में चार्जशीट पेश की जा चुकी है और शेष बिंदुओं की जांच के बाद संपूर्ण चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

एक साल बाद भी अजमेर रोड का अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की खामियों की जलती हुई मिसाल है। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती और सिफारिशें जमीन पर नहीं उतरतीं, तब तक यह खामोशी यूं ही चीखती रहेगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।