राजस्थान में भतीजी की शादी से 2 दिन पहले चाचा की हत्या, दो पक्षों में खूनी संघर्ष

राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में जमीन विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया। भतीजी की शादी की तैयारियों के बीच परिवार में मातम छा गया, जब 20 फीट जमीन को लेकर चल रहे पुराने विवाद में चाचा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

शादी से पहले पसरा मातम मामला गिराब थाना क्षेत्र के तुड़बी गांव का है। गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी-डंडे चलने लगे। हमले में 40 वर्षीय मोहन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।

विडंबना यह है कि मोहन सिंह के घर में 21 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी थी। घर में जहां बैंड-बाजे और मेहमानों के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, वहीं अब वहां मातम पसरा हुआ है। दूसरी ओर, आरोपी पक्ष किशन सिंह के परिवार में भी लड़के की शादी तय है।

20 फीट जमीन बना जानलेवा विवाद एएसपी नितेश आर्य के मुताबिक, मोहन सिंह और किशन सिंह के बीच प्लॉट की 20 फीट जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। करीब एक महीने पहले समाज के लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी कराया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत में तनाव बना रहा।

गुरुवार को मोहन सिंह पक्ष का शोभ सिंह विवादित प्लॉट के रास्ते से गुजर रहा था। इसी दौरान किशन सिंह के परिवार के लोगों से उसकी कहासुनी हो गई। आरोप है कि शोभ सिंह के साथ मारपीट की गई। इसकी सूचना मिलते ही मोहन सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और लाठी-डंडों से हमला शुरू हो गया।

तीन घायल, हत्या का केस दर्ज होगा मारपीट में मोहन सिंह के अलावा तीन अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मोहन सिंह के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल दोनों पक्षों के घायलों का उपचार कराया जा रहा है और आरोपियों की पहचान की जा रही है।

क्राइम एंगल: समझौते के बाद भी क्यों भड़का विवाद? यह मामला सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीण राजस्थान में जमीन को लेकर बढ़ते आपराधिक टकराव का उदाहरण है। 20 फीट जमीन का विवाद, जो पहले सामाजिक स्तर पर सुलझा हुआ बताया गया था, आखिरकार जानलेवा साबित हुआ।

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या समझौते के बावजूद किसी पक्ष ने जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई की थी। क्या विवादित रास्ते से गुजरना जानबूझकर किया गया कदम था? क्या पहले से तनाव की स्थिति थी? इन सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

ग्रामीण इलाकों में अक्सर जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों को लेकर वर्षों तक तनाव बना रहता है। सामाजिक समझौते कागजों पर तो हो जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मनमुटाव खत्म नहीं होता। यही अनसुलझा तनाव कई बार हिंसक घटनाओं का रूप ले लेता है।