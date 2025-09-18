राजस्थान: बाड़मेर हाईवे पर NSG कमांडो और दोस्तों ने काटे हाथ-पैर; ठेका संचालक की हत्या
बाड़मेर में बुधवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। एनएसजी कमांडो चंपालाल और उसके साथियों ने शराब ठेका संचालक खेताराम (25) पुत्र राऊराम निवासी होडु व उसके दो साथियों पर हाईवे पर घात लगाकर हमला कर दिया।
बाड़मेर में बुधवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। एनएसजी कमांडो चंपालाल और उसके साथियों ने शराब ठेका संचालक खेताराम (25) पुत्र राऊराम निवासी होडु व उसके दो साथियों पर हाईवे पर घात लगाकर हमला कर दिया। तलवार और अन्य धारदार हथियारों से किए गए हमले में खेताराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी हरलाल उर्फ हरखाराम गंभीर रूप से घायल है। तीसरा साथी वीरेंद्र चौधरी मामूली चोटों के साथ बच गया।
स्थानीय लोगों के अनुसार, बुधवार शाम चंपालाल पुत्र लाखाराम निवासी सरणू पनजी अपने दोस्तों के साथ होडु गांव स्थित शराब ठेके पर गया था। वहां पर ठेका संचालक के सेल्समैन और कमांडो के बीच रुपए के लेन-देन को लेकर कहासुनी हुई। उस समय माहौल गरमा गया, लेकिन कमांडो और उसके साथी वहां से चले गए।
घायल वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि रात करीब 10 बजे खेताराम, हरलाल और वह ठेका बंद कर कैंपर (जीप) से घर लौट रहे थे। ठेके से करीब आधा किलोमीटर आगे बाड़मेर-जालौर स्टेट हाईवे पर ही स्कॉर्पियो और बाइक पर आए चंपालाल और उसके साथियों ने गाड़ी रुकवाई। अचानक उन्होंने तलवार और धारदार हथियारों से हमला शुरू कर दिया।
धक्का-मुक्की के दौरान वीरेंद्र खाई में गिरकर बच गया। वहीं खेताराम और हरलाल पर हमलावर टूट पड़े। दोनों के हाथ-पैर काटकर उन्हें लहूलुहान हालत में हाईवे पर छोड़ दिया गया। खेताराम सीट पर ही बेहोश हो गया, जबकि हरलाल सड़क पर गिरकर तड़पता रहा।
हमलावरों ने दोनों को गंभीर चोटें देने के बाद वहां से भागने में ही भलाई समझी। घायल हरलाल तड़पते हुए मदद की गुहार लगाता रहा। इसी बीच वीरेंद्र ने ग्रामीणों और परिजनों को फोन करके मौके पर बुलाया। इसके बाद दोनों को बाड़मेर अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने खेताराम को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल हरलाल को जोधपुर रेफर कर दिया गया।
खेताराम की मौत की खबर से परिवार और गांव में मातम छा गया। खेताराम इकलौता बेटा था और उसकी तीन बहनें हैं। घर में पत्नी के अलावा दो छोटी बेटियां (चार और दो साल की) हैं। खून से लथपथ भतीजे को देख खेताराम के चाचा आईदान बेहोश हो गए। वे सरपंच प्रतिनिधि भी हैं। डॉक्टरों ने उन्हें भी भर्ती कर लिया।
घटना की सूचना पर रात में ही एसपी नरेंद्र सिंह मीना, सदर थाना पुलिस, एमओबी, एफएसएल और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए। पुलिस ने नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला।
बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी एनएसजी कमांडो चंपालाल कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया था। उसके पिता लाखाराम 31 अगस्त को शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे और 7 सितंबर को सेवानिवृत्ति समारोह भी गांव में हुआ था। चंपालाल ने छुट्टी का फायदा उठाकर दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया।
घायल वीरेंद्र चौधरी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि हमलावरों में चंपालाल पुत्र लाखाराम मूंढण और ओमप्रकाश शामिल थे। बाकी हमलावर पहचान में नहीं आए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
