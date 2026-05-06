बरसात से राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं: राजस्थान में फिर तेज होगी गर्मी
राजस्थान में मई के पहले सप्ताह में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। राज्य के कई हिस्सों में आंधी-बारिश और बादलों की सक्रियता के चलते जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं तापमान में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है।
राजस्थान में मई के पहले सप्ताह में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। राज्य के कई हिस्सों में आंधी-बारिश और बादलों की सक्रियता के चलते जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं तापमान में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 6 और 7 मई को राज्य के 7 जिलों में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।
कई जिलों में गिरा तापमान, बाड़मेर सबसे गर्म
मंगलवार को राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। केवल दो शहरों को छोड़कर पूरे प्रदेश में गर्मी का असर अपेक्षाकृत कम रहा। हालांकि, बाड़मेर एक बार फिर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान अन्य जिलों की तुलना में अधिक दर्ज किया गया।
उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के जिलों जैसे बीकानेर, चूरू, गंगानगर, फलोदी, जोधपुर और जैसलमेर में हल्की हवाओं और नमी के कारण तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई।
दोपहर बाद कई जिलों में बदला मौसम
मंगलवार दोपहर के बाद मौसम ने तेजी से करवट ली। बाड़मेर, पाली, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और भीलवाड़ा जिलों में घने बादल छा गए और कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई। पाली के सुमेरपुर और बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश दर्ज की गई। उदयपुर में शाम के समय हल्की बारिश देखने को मिली, जिससे तापमान में गिरावट आई।
9 मई तक पूर्वी राजस्थान में असर
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, राज्य में 9 मई तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हल्का असर बना रहेगा। इस दौरान भरतपुर संभाग सहित पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में दोपहर बाद बादल छाने और कुछ स्थानों पर आंधी-बारिश की संभावना बनी रहेगी।
9 मई के बाद फिर बढ़ेगी गर्मी
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 9 मई के बाद राज्य के पश्चिमी जिलों में तापमान में तेजी से वृद्धि होगी। जैसलमेर, जोधपुर और फलोदी जैसे क्षेत्रों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही इन इलाकों में हीटवेव चलने की भी संभावना जताई गई है।
प्रमुख शहरों का मौसम अपडेट
जयपुर में मंगलवार को दिनभर मौसम साफ रहा और हल्की हवा चलने से गर्मी का असर कम महसूस हुआ। यहां अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
उदयपुर में बारिश के बाद अधिकतम तापमान घटकर 36.1 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री दर्ज किया गया। सीकर में भी बारिश के बाद तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट आई और मौसम सुहावना रहा।
जोधपुर में दोपहर तक मौसम साफ रहा, हालांकि रात में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कोटा में अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री और अजमेर में 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
अलवर में भी बारिश के बाद मौसम सुहावना बना हुआ है और अगले दो दिनों तक बादल छाए रहने की संभावना है।
मौसम विभाग की अपील
मौसम विभाग ने आंधी-बारिश के दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खुले स्थानों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने तथा बिजली गिरने की संभावना वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम का यह उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद गर्मी एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखा सकती है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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