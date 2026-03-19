राजस्थान में मौसम का डबल अटैक,दूसरे दिन भी बारिश, ओलों से फसलें तबाह
पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के सक्रिय होने के बाद राजस्थान में मौसम पूरी तरह बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है, वहीं तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।
पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के सक्रिय होने के बाद राजस्थान में मौसम पूरी तरह बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है, वहीं तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बीकानेर, जालोर, जैसलमेर और बाड़मेर समेत कई जिलों में रुक-रुककर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और खेतों में खड़ी तथा कटी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।
राजधानी जयपुर में बादलों का डेरा, ठंडक बढ़ी
राजधानी जयपुर में गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। शहर और आसपास के इलाकों में हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और नए सिस्टम के असर से पूरे प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है।
प्रदेशभर में अलर्ट, कई जिलों में ऑरेंज चेतावनी
मौसम विभाग ने गुरुवार को डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर लगभग पूरे राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जहां तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार यह मौसम प्रणाली 20 मार्च तक सक्रिय रहेगी और इस दौरान कई स्थानों पर मौसम बिगड़ा रह सकता है।
फसलों पर मार: किसानों को भारी नुकसान
बारिश और तेज हवाओं का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है। जैसलमेर जिले में तड़के सुबह बारिश होने से खेतों में खड़ी और कटी पड़ी फसलें खराब हो गईं। रामगढ़, कीता गांव, डाबला भू सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान की खबरें सामने आई हैं।
इसी तरह बाड़मेर में देर रात तेज हवा के साथ हुई बारिश से ईसबगोल और जीरा की फसलें प्रभावित हुई हैं। खेतों में तैयार फसलें भीगने से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
बीकानेर में सुबह से रिमझिम, छात्रों पर असर
बीकानेर में सुबह 6 बजे से हल्की बारिश जारी है। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रिमझिम बारिश से तापमान में गिरावट आई है। इस बीच परीक्षाओं के चलते छात्रों को बारिश में ही स्कूल जाना पड़ रहा है, जिससे परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने यहां 20 मार्च तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है।
जालोर में तापमान गिरा, मौसम ठंडा हुआ
जालोर जिले में सुबह से हो रही हल्की बारिश के कारण तापमान में चार डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। अचानक बदले मौसम ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है।
तेज हवाओं और ओलों का खतरा बरकरार
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और जोधपुर संभाग में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि हो सकती है। बुधवार को झुंझुनूं और चूरू में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे हालात और बिगड़ गए।
तापमान में भारी गिरावट दर्ज
बारिश और बादलों के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जैसलमेर में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 9 डिग्री कम है। श्रीगंगानगर में 23.7 डिग्री (7.8 डिग्री कम) और बीकानेर में 27.9 डिग्री (6.1 डिग्री कम) तापमान रिकॉर्ड किया गया।
20 मार्च तक बना रहेगा असर
मौसम विभाग के अनुसार, यह सक्रिय मौसम प्रणाली 20 मार्च तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने, बारिश, तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना बनी रहेगी। प्रशासन ने लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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