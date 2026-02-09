राजस्थान: बछड़े की मौत के बाद बारां में तनाव,विरोध में बाजार बंद; प्रशासन अलर्ट मोड पर
राजस्थान के बारां जिले के बरडिय़ा क्षेत्र में एक बछड़े की मौत के बाद शहर में तनाव का माहौल बन गया है। शुक्रवार शाम को हिंदूवादी संगठनों ने प्रताप चौक पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और इस घटना को अमानवीय करार देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
राजस्थान के बारां जिले के बरडिय़ा क्षेत्र में एक बछड़े की मौत के बाद शहर में तनाव का माहौल बन गया है। शुक्रवार शाम को हिंदूवादी संगठनों ने प्रताप चौक पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और इस घटना को अमानवीय करार देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 48 घंटे के भीतर मामले में ठोस और सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो बारां बंद कराया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, श्रीवासुदेव गोसेवा समिति के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बताया कि शुक्रवार दिन में बरडिय़ा क्षेत्र में एक बछड़े के घायल होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही गोसेवा समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे, लेकिन इलाज से पहले ही बछड़े की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। समिति और हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि बछड़े को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी निष्पक्ष जांच और दोषियों को कठोर सजा दी जानी चाहिए।
शुक्रवार शाम को हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रताप चौक पर एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस उपाधीक्षक हरिराम सोनी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
घटना को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) राजेश चौधरी ने बताया कि बछड़े का पोस्टमार्टम चिकित्सकों की टीम से देर शाम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस मामले में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।
इस घटना के बाद शनिवार को बारां शहर में विरोध स्वरूप पूर्ण बंद का आह्वान किया गया, जिसका व्यापक असर देखा गया। बाजार बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और पुलिस दल लगातार गश्त करते रहे।
एएसपी राजेश चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा, “एक बछड़े की मौत के बाद बारां में पूर्ण बंद का पालन किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और पुलिस दल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त कर रहे हैं। हमने बंद का आह्वान करने वालों से सहयोग करने और शांति बनाए रखने का अनुरोध किया है।” उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध सूचना की पुष्टि प्रशासन से करें।
उधर, हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि यह केवल एक बछड़े की मौत का मामला नहीं है, बल्कि पशुओं के साथ हो रहे कथित अत्याचार का गंभीर विषय है। संगठनों ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
फिलहाल पुलिस प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।