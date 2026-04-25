राजस्थान के बांसवाड़ा में छात्रा ने किया सुसाइड, प्रेमी की शादी तय होने से थी परेशान
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेमी की शादी का कार्ड देखने के बाद एक नर्सिंग छात्रा ने आत्महत्या कर ली। मृतका ने सुसाइड से पहले इंस्टाग्राम पर एक भावुक स्टेटस भी पोस्ट किया
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेमी की शादी का कार्ड देखने के बाद एक नर्सिंग छात्रा ने आत्महत्या कर ली। मृतका ने सुसाइड से पहले इंस्टाग्राम पर एक भावुक स्टेटस भी पोस्ट किया, जिसने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
सुबह कमरे में फंदे से लटकी मिली युवती
घटना कसारवाड़ी थाना क्षेत्र की है। शनिवार सुबह करीब 7 बजे तक 19 वर्षीय लक्ष्मी कमरे से बाहर नहीं आई तो उसकी भाभी उसे बुलाने पहुंची। दरवाजा खोलकर देखा तो लक्ष्मी चुन्नी के फंदे से लटकी हुई थी। भाभी के शोर मचाने पर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए मॉर्च्युरी में भिजवा दिया।
दो दिन पहले ही उदयपुर से आई थी घर
पुलिस के अनुसार मृतका लक्ष्मी मूल रूप से उदयपुर में रहने वाले परिवार से है। वह 23 अप्रैल को ही उदयपुर से बांसवाड़ा अपने घर आई थी। बताया जा रहा है कि वह अलवर के एक वेटरनरी कॉलेज से डिप्लोमा कोर्स कर रही थी और पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहती थी।
प्रेमी की शादी तय होने से थी परेशान
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लक्ष्मी का पिछले करीब चार साल से एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच युवक की शादी किसी अन्य स्थान पर तय हो गई थी। यह बात लक्ष्मी को अंदर तक झकझोर गई थी। उसने शुक्रवार को अपनी भाभी को बताया था कि युवक की शादी 27 अप्रैल को होने वाली है।
शादी का कार्ड देखकर लगी गहरी चोट
परिजनों के अनुसार युवक दो दिन पहले उनके घर के पास एक परिचित को अपनी शादी का कार्ड देकर गया था और कहा था कि यह कार्ड लक्ष्मी तक पहुंचा दिया जाए। जब लक्ष्मी ने यह कार्ड देखा तो वह गहरे सदमे में चली गई। शुक्रवार रात भी उसने परिवार के लोगों से डर लगने की बात कही थी, जिसके बाद वह कमरे में सोने चली गई।
इंस्टाग्राम पर लिखा भावुक संदेश
आत्महत्या से पहले लक्ष्मी ने देर रात इंस्टाग्राम पर एक स्टेटस पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था “अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत… खुश रहना, सोचना एक टेंशन कम हुई।” यह पोस्ट अब पूरे मामले में एक अहम कड़ी माना जा रहा है और पुलिस इसकी भी जांच कर रही है।
पुलिस बोली- अभी तक नहीं मिली रिपोर्ट
कसारवाड़ी थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी गई है। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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