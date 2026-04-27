राजस्थान के बांसवाड़ा में हत्या के बाद हिंसा,गुस्साए लोगों ने फूंके घर, पुलिस पर भी बरसे पत्थर

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के टामटिया गांव में पुरानी रंजिश ने सोमवार रात हिंसक रूप ले लिया। एक युवक की कुल्हाड़ी से हत्या के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी पक्ष के घरों और बाड़ों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी।

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के टामटिया गांव में पुरानी रंजिश ने सोमवार रात हिंसक रूप ले लिया। एक युवक की कुल्हाड़ी से हत्या के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी पक्ष के घरों और बाड़ों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया।

हत्या के बाद भड़की हिंसा घटना मोटा गांव थाना क्षेत्र में रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार युवक किसी पुराने विवाद को सुलझाने के लिए आरोपी पक्ष के घर गया था। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि आरोपी पक्ष ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

युवक की हत्या की खबर फैलते ही गांव में तनाव फैल गया। मृतक के परिजन और समर्थक आक्रोशित हो उठे और आरोपी पक्ष के घरों व बाड़ों को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई जगह आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे हालात और बिगड़ गए।

पुलिस पर पथराव, हालात हुए बेकाबू सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को भी गुस्साए लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया और उन्हें घेरने का प्रयास किया। हालात को देखते हुए जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया।

अतिरिक्त बल के पहुंचने के बाद स्थिति को धीरे-धीरे नियंत्रण में लिया गया। गांव के संवेदनशील इलाकों में जवानों की तैनाती कर दी गई है और लगातार निगरानी रखी जा रही है।

प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सुधीर जोशी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि युवक आरोपी पक्ष के घर बातचीत के लिए गया था, लेकिन विवाद बढ़ने पर उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया।

कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने कहा कि प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। एसडीएम मनसुख डामोर ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी, जो इस हिंसक घटना की मुख्य वजह बनी।

पुरानी रंजिश बनी खूनी संघर्ष की जड़ थानाधिकारी रमेश पाटीदार के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश ने सोमवार रात हिंसक रूप ले लिया और एक युवक की जान चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

गांव में तनाव, कड़ी निगरानी जारी घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, हालांकि पुलिस का दावा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव में जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया है।