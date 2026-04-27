राजस्थान के बांसवाड़ा में हत्या के बाद हिंसा,गुस्साए लोगों ने फूंके घर, पुलिस पर भी बरसे पत्थर
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के टामटिया गांव में पुरानी रंजिश ने सोमवार रात हिंसक रूप ले लिया। एक युवक की कुल्हाड़ी से हत्या के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी पक्ष के घरों और बाड़ों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी।
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के टामटिया गांव में पुरानी रंजिश ने सोमवार रात हिंसक रूप ले लिया। एक युवक की कुल्हाड़ी से हत्या के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी पक्ष के घरों और बाड़ों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया।
हत्या के बाद भड़की हिंसा
घटना मोटा गांव थाना क्षेत्र में रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार युवक किसी पुराने विवाद को सुलझाने के लिए आरोपी पक्ष के घर गया था। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि आरोपी पक्ष ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
युवक की हत्या की खबर फैलते ही गांव में तनाव फैल गया। मृतक के परिजन और समर्थक आक्रोशित हो उठे और आरोपी पक्ष के घरों व बाड़ों को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई जगह आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे हालात और बिगड़ गए।
पुलिस पर पथराव, हालात हुए बेकाबू
सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को भी गुस्साए लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया और उन्हें घेरने का प्रयास किया। हालात को देखते हुए जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया।
अतिरिक्त बल के पहुंचने के बाद स्थिति को धीरे-धीरे नियंत्रण में लिया गया। गांव के संवेदनशील इलाकों में जवानों की तैनाती कर दी गई है और लगातार निगरानी रखी जा रही है।
प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सुधीर जोशी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि युवक आरोपी पक्ष के घर बातचीत के लिए गया था, लेकिन विवाद बढ़ने पर उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया।
कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने कहा कि प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। एसडीएम मनसुख डामोर ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी, जो इस हिंसक घटना की मुख्य वजह बनी।
पुरानी रंजिश बनी खूनी संघर्ष की जड़
थानाधिकारी रमेश पाटीदार के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश ने सोमवार रात हिंसक रूप ले लिया और एक युवक की जान चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
गांव में तनाव, कड़ी निगरानी जारी
घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, हालांकि पुलिस का दावा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव में जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया है।
प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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