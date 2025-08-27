rajasthan banswara 6 inch rain pali house collapse alwar karauli fog राजस्थान : बांसवाड़ा में 6 इंच बारिश, पाली में मकान का छज्जा गिरा, अलवर-करौली में कोहरा, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान में मानसून का दौर अब धीमा पड़ने लगा है। पिछले कई दिनों से लगातार झमाझम बरसात के बाद मंगलवार और बुधवार को मौसम ने करवट बदली।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 27 Aug 2025 09:28 AM
राजस्थान में मानसून का दौर अब धीमा पड़ने लगा है। पिछले कई दिनों से लगातार झमाझम बरसात के बाद मंगलवार और बुधवार को मौसम ने करवट बदली। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर तेज बरसात का असर देखने को मिला। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले तीन से चार दिन तक प्रदेश में बारिश का दौर कमजोर रहेगा।

बुधवार सुबह अलवर शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छा गया। विजिबिलिटी 200-300 मीटर से भी कम हो गई। सुबह से ही घने बादल छाए रहे। करौली जिले के टोडाभीम और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी कोहरे की चादर बिछी रही। पिछले तीन-चार दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बुधवार को मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। सुबह 6 बजे तक विजिबिलिटी बेहद कम रही।

राज्य में लगातार हो रही बारिश का असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा है। टोंक और बूंदी जिलों में 27 अगस्त को भी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। वहीं, खेतों और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है।

मंगलवार को बांसवाड़ा के भंगड़ा में 6 इंच बरसात दर्ज हुई। इसके अलावा दौसा, अलवर, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में 1 से 3 इंच तक पानी बरसा। पिछले 24 घंटे में बांसवाड़ा के मूंगड़ा में 154MM, भीलवाड़ा के कोटड़ी में 53, अलवर के कठूमर में 89, कोटकासिम में 35, खैरथल में 33, बानसूर में 40, कोटा के कानावास में 39, जयपुर के पास कोटपूतली में 40, फलोदी के सेतरवाड़ा में 85, प्रतापगढ़ के धरियावद में 69, उदयपुर के लसाड़िया में 23, कुराबाद में 49, जोधपुर के तिनवारी में 35, धौलपुर के मनिया में 68, बूंदी में 44 और चित्तौड़गढ़ के बस्सी में 43MM बारिश दर्ज हुई।

पाली के बाली इलाके में लगातार बारिश के बीच मंगलवार रात हादसा हो गया। नगरपालिका क्षेत्र के बेरा चौक में एक मकान का छज्जा गिर गया। घटना के समय मकान में 80 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक भूरालाल सोनी और उनकी पत्नी कमलाबाई मौजूद थे। गनीमत रही कि दोनों समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसून ट्रफ इस समय श्रीगंगानगर, सिरसा (हरियाणा), आगरा (उत्तर प्रदेश), सीधी (मध्य प्रदेश), संबलपुर (ओडिशा) होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। पूर्वी हवाओं के थोड़ा कमजोर पड़ने के कारण राजस्थान में अगले कुछ दिन बारिश कम होगी। हालांकि उदयपुर और कोटा संभाग में मानसून एक्टिव रहेगा और बुधवार को झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

राजस्थान में इस मानसून सीजन में अब तक औसत से 56% ज्यादा बरसात हो चुकी है। 1 जून से 25 अगस्त तक सामान्यत: 350MM बारिश दर्ज होती है, जबकि इस बार अब तक 546.3MM बरसात हो चुकी है।

करौली जिले के टोडाभीम और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है। किसानों की खरीफ फसलें गलने की स्थिति में पहुंच गई हैं। कई जगह पर किसानों ने खेतों से पानी निकालने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन लगातार बारिश और धुंध ने परेशानी बढ़ा दी है।

मौसम विभाग ने साफ किया है कि प्रदेश में अगले चार दिन बारिश का दौर कमजोर रहेगा। इस दौरान कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, दक्षिणी राजस्थान यानी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कोटा संभाग में अभी भी अच्छी बरसात की संभावना बनी हुई है।

राजस्थान में मानसून का रंग फिलहाल फीका जरूर पड़ा है, लेकिन अब तक की बरसात ने औसत को काफी पीछे छोड़ दिया है। किसानों और आम लोगों के लिए आने वाले दिन मौसम की बड़ी परीक्षा साबित हो सकते हैं, क्योंकि बारिश के कमजोर पड़ते ही खेतों में जमा पानी और नमी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है।

