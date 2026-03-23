राजस्थान के बालोतरा में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या
राजस्थान के बालोतरा जिले में एक सनसनीखेज लव क्राइम का मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने सरकारी टीचर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी।
राजस्थान के बालोतरा जिले में एक सनसनीखेज लव क्राइम का मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने सरकारी टीचर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अवैध संबंध और वैवाहिक कलह इस जघन्य वारदात की मुख्य वजह बने।
पुलिस के अनुसार, गिड़ा थाना क्षेत्र के मलवा गोयलान गांव निवासी 23 वर्षीय महेंद्र मेघवाल का शव 21 मार्च की सुबह उसके घर के कमरे में संदिग्ध हालत में मिला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज की और महज दो दिन के भीतर इस हत्या की गुत्थी सुलझा ली।
पति-पत्नी के बीच था लगातार विवाद
जांच में सामने आया कि महेंद्र की शादी करीब चार साल पहले बागूंडी निवासी अनु देवी से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे और अक्सर विवाद होता रहता था। समाज के लोगों ने कई बार समझाइश कर दोनों के बीच समझौता भी करवाया, लेकिन हालात नहीं सुधरे।
पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि अनु देवी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध में थी। यही वजह थी कि पति-पत्नी के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था।
झगड़े के बाद रची गई हत्या की साजिश
20 मार्च की रात एक बार फिर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई। इसी के बाद अनु देवी ने अपने प्रेमी अमराराम को फोन कर घर बुलाया। अमराराम तिलवाड़ा निवासी है और एक सरकारी स्कूल में ग्रेड थर्ड टीचर के पद पर कार्यरत है।
पुलिस के अनुसार, दोनों ने मिलकर महेंद्र की हत्या की साजिश बनाई और उसी रात गला दबाकर उसकी जान ले ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला ने इसे सामान्य घटना दिखाने की कोशिश की।
सुबह कमरे में मिला शव, परिजनों को हुआ शक
अगले दिन सुबह जब महेंद्र काफी देर तक घर से बाहर नहीं निकला, तो पास में रहने वाले परिजनों को संदेह हुआ। वे घर पहुंचे तो अनु देवी ने बताया कि महेंद्र कमरे में सो रहा है।
जब परिजन कमरे में पहुंचे तो महेंद्र का शव चारपाई पर पड़ा मिला। उसके गले पर चोट के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका गहरा गई। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
पोस्टमॉर्टम और पूछताछ में खुला राज
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को गिड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमॉर्टम कराया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई।
मृतक के भाई मगाराम की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। शक के आधार पर पत्नी अनु देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और प्रेमी अमराराम का नाम उजागर किया।
दोनों आरोपी गिरफ्तार, कबूला जुर्म
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अमराराम को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ में दोनों ने हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद रविवार रात करीब 8 बजे दोनों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।
लव अफेयर बना हत्या की वजह
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला स्पष्ट रूप से लव अफेयर और वैवाहिक तनाव का परिणाम है। पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, जिसके चलते उसने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची।
आर्थिक पृष्ठभूमि और पेशा
मृतक महेंद्र मेघवाल कपड़ा फैक्ट्री में काम करने के साथ-साथ खेतीबाड़ी भी करता था। वहीं आरोपी अमराराम एक सरकारी स्कूल में शिक्षक है, जिससे यह मामला और भी चर्चा में आ गया है।
पुलिस कर रही आगे की जांच
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी या अचानक हुए झगड़े के बाद यह कदम उठाया गया।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।