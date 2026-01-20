Hindustan Hindi News
राजस्थान के बालोतरा में किसानों का उग्र प्रदर्शन, बैरिकेड्स तोड़कर मेगा हाईवे जाम, SDM ऑफिस के बाहर धरना

राजस्थान के बालोतरा में किसानों का उग्र प्रदर्शन, बैरिकेड्स तोड़कर मेगा हाईवे जाम, SDM ऑफिस के बाहर धरना

संक्षेप:

इंश्योरेंस क्लेम, अनुदान और अन्य लंबित मांगों को लेकर गुड़ामालानी क्षेत्र के किसानों का आक्रोश सोमवार को सड़कों पर फूट पड़ा। ट्रैक्टरों से एसडीएम कार्यालय की ओर कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया। 

Jan 20, 2026 07:33 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
इंश्योरेंस क्लेम, अनुदान और अन्य लंबित मांगों को लेकर गुड़ामालानी क्षेत्र के किसानों का आक्रोश सोमवार को सड़कों पर फूट पड़ा। ट्रैक्टरों से एसडीएम कार्यालय की ओर कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया। इससे नाराज किसानों ने बैरिकेड्स उठाकर सड़क किनारे फेंक दिए और बाड़मेर–बीकानेर मेगा हाईवे जाम कर दिया। हाईवे पर करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा।

जानकारी के अनुसार किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ बालोतरा स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरना देना चाहते थे। लेकिन प्रशासन ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग किए जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सड़क पर बैठकर भजन गाने लगे। प्रदर्शन के दौरान किसान सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाते रहे।

हाईवे जाम की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। किसान नेता बिजलाराम ने एएसपी नितेश आर्य और डीएसपी सुखराम विश्नोई से वार्ता की। बातचीत के बाद प्रशासन ने किसानों को यह शर्त रखकर एसडीएम कार्यालय तक जाने की अनुमति दी कि वे अपने ट्रैक्टर मौके पर ही छोड़कर पैदल जाएंगे। इस पर सहमति बनने के बाद किसान पैदल एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां धरना शुरू कर दिया।

किसानों का आरोप है कि इससे पहले 9 दिसंबर को भी उन्होंने धरना दिया था, लेकिन प्रशासन ने अब तक उनकी मांगों का दस प्रतिशत भी पूरा नहीं किया। किसानों का कहना है कि लंबे समय से फसल बीमा क्लेम अटका हुआ है, अनुदान की राशि नहीं मिली है और किसान विज्ञान केंद्र की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

गुड़ामालानी क्षेत्र के किसानों का कहना है कि बार-बार ज्ञापन देने और आंदोलन करने के बावजूद प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है। धरने पर बैठे किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने किसानों के आक्रोश को जायज बताते हुए कहा कि रैली में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पहुंचकर किसानों का समर्थन करना चाहिए। वहीं, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से गुड़ामालानी पहुंचें और अपने हक के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं।

किसान नेता और निवर्तनमा प्रधान बिजलाराम ने एसडीएम से फोन पर तीखी बातचीत की। उन्होंने कहा, “नेताओं के चक्कर में आप बदमाशी कर रहे हो। एक के चक्कर में आप बलि चढ़ जाओगे। किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई हैं और हमें रोका जा रहा है। आपसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है।”

RLP नेता ताजाराम ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, “पुलिस वालों के पिता भी तो किसान हैं, फिर हमें क्यों रोका जा रहा है?”

इससे पहले किसानों ने आलपुरा गांव के पास हाईवे जाम किया, बाद में नींबड़ी फाटे पर भी यातायात रोक दिया गया। करीब आधे घंटे तक बाड़मेर–बीकानेर मेगा हाईवे बंद रहने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

फिलहाल किसान एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं और प्रशासन से लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसानों की मांगों पर विचार किया जा रहा है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

Rajasthan

