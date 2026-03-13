राजस्थान के बालोतरा की फैक्ट्री में जहरीली गैस से 3 मजदूरों की मौत
राजस्थान के बालोतरा शहर में शुक्रवार को दुखद हादसा हो गया। यहां रीको इंडस्ट्रियल एरिया के तीसरे फेज में स्थित फैक्ट्री में स्लज टैंक की सफाई के दौरान तीन मज़दूरों की मौत हो गई।
राजस्थान के बालोतरा शहर में शुक्रवार को एक निजी कपड़ा फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हुआ। रीको इंडस्ट्रियल एरिया के तीसरे फेज में स्थित फैक्ट्री में स्लज टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के कारण तीन मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरातफरी मच गई और पूरे इलाके में शोक का माहौल बन गया।
स्लज टैंक की सफाई के दौरान हुआ हादसा
फैक्ट्री परिसर में बने स्लज टैंक की सफाई का कार्य चल रहा था। इसी दौरान तीन मजदूर टैंक के अंदर उतरकर सफाई कर रहे थे। अचानक टैंक के भीतर जहरीली गैस फैल गई, जिससे तीनों मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए।
मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया, तीनों की मौत
फैक्ट्री में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें टैंक से बाहर निकाला और बालोतरा के नाहटा सरकारी जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। मृतक मजदूरों की पहचान गुमनाराम (30), श्रवण (25) और विशंभर (54) के रूप में हुई है।
परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा
घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। अस्पताल परिसर में परिजनों के रोने-बिलखने से माहौल गमगीन हो गया। आक्रोशित लोग मोर्चरी के बाहर जमा हो गए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क जाम लगा दिया।
सुरक्षा इंतजामों की कमी पर सवाल
स्थानीय लोगों का आरोप है कि टैंक की सफाई के दौरान मजदूरों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। उनका कहना है कि यदि सुरक्षा उपकरण और गैस से बचाव के उपाय होते तो मजदूरों की जान बचाई जा सकती थी।
पुलिस और प्रशासन की जांच
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और लोगों को शांत करने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फैक्ट्री प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए थे या नहीं।
आक्रोश और कार्रवाई की मांग
मृतक मजदूरों के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है। प्रशासन ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा। वहीं इलाके में फैक्ट्री कर्मचारियों और स्थानीय लोगों का गुस्सा अभी भी देखा जा रहा है।
लेखक के बारे में
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
