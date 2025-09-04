राजस्थान: बाबू सिंह जिंदाबाद है कहां?-पूर्व CM वसुंधरा के पांच शब्दों से बगल झाँकने लगे नेता

राजस्थान की राजनीति हमेशा चौंकाने वाले पलों से भरी रहती है। कभी बयानबाजी तो कभी गुटबाजी, कभी चेहरे पर मुस्कान तो कभी सवालों में तंज़—हर मोड़ पर नया ट्विस्ट

राजस्थान की राजनीति हमेशा चौंकाने वाले पलों से भरी रहती है। कभी बयानबाजी तो कभी गुटबाजी, कभी चेहरे पर मुस्कान तो कभी सवालों में तंज़—हर मोड़ पर नया ट्विस्ट। ताज़ा मामला जोधपुर से उठा है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक सवाल ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। सवाल भी ऐसा, जिसमें सस्पेंस है, सियासी तड़का है और अंदर ही अंदर गहरे संकेत भी।

जोधपुर दौरे पर निकलीं वसुंधरा राजे का शेरगढ़ विधानसभा में भाजपा नेताओं ने धूमधाम से स्वागत किया। फूल बरसे, नारों की गूंज उठी और बीच में हवा में तैर गया—“बाबू सिंह जिंदाबाद!”। लेकिन तभी जैसे कहानी ने मोड़ लिया। मुस्कुराती वसुंधरा अचानक चुटकी ले बैठीं—“अरे ये बताओ, बाबू सिंह जिंदाबाद है कहां?”

बस, इतना कहना था और वहां मौजूद नेताओं के चेहरे उतर गए। कोई बोला—“वे जयपुर गए हैं।” राजे ने पलटवार में कहा—“आज तो छुट्टी है।” झूठ पकड़ा गया तो दूसरा सुर बदला गया—“तबीयत ठीक नहीं है।” वसुंधरा ने कुछ और न कहते हुए आगे बढ़ना ही बेहतर समझा, लेकिन उनके इस सवाल ने जो चिंगारी लगाई, वो अब सियासी आग का रूप ले चुकी है।

क्योंकि बाबू सिंह राठौड़ यूं ही कोई साधारण विधायक नहीं हैं। वो राजे के करीबी माने जाते हैं, भरोसेमंद कहे जाते हैं और हर अहम मौके पर उनके साथ खड़े नज़र आते हैं। लेकिन इस बार नदारद रहे। और यही अनुपस्थिति अब तमाम सवाल खड़े कर रही है। क्या बाबू सिंह वाकई तबीयत के बहाने से दूर रहे या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छुपा है?

सियासी गलियारों में कानाफूसी शुरू हो चुकी है। कुछ का मानना है कि भाजपा में गुटबाजी गहराने लगी है। राजे के वफ़ादार माने जाने वाले नेता भी अब दूरी बनाने लगे हैं। वहीं, दूसरी तरफ़ यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबू सिंह किसी नई रणनीति में जुटे हैं और उनकी अनुपस्थिति उसी का हिस्सा है।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मज़ा है उस पल में, जब राजे का सवाल सुनकर स्थानीय नेता झेंपते नज़र आए। सफाई देने की होड़ मच गई। कोई छुट्टी का बहाना गढ़ रहा था तो कोई तबीयत की दुहाई दे रहा था। और राजे? बस हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गईं, मानो कह रही हों—“कहानी तो अभी बाकी है।”

राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का हर कदम, हर बयान अक्सर लहरें पैदा करता है। लेकिन इस बार तो उन्होंने एक साधारण से सवाल से ही तूफान खड़ा कर दिया। “बाबू सिंह जिंदाबाद है कहां?” यह सवाल अब सिर्फ़ शेरगढ़ की गलियों में नहीं गूंज रहा, बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति में गूंज बन गया है।