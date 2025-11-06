राजस्थान बॉर्डर पर एटीएस की बड़ी कार्रवाई,सांचौर का मौलवी टीटीपी से जुड़ा, इंटरनेट कॉलिंग से चलता था आतंकी नेटवर्क

संक्षेप: राजस्थान एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जालोर जिले के सांचौर में एक मौलवी को अफगानिस्तानी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़ाव के आरोप में गिरफ्तार किया है।

राजस्थान एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जालोर जिले के सांचौर में एक मौलवी को अफगानिस्तानी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़ाव के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मौलवी ओसामा उर्फ उसामा उमर पिछले चार सालों से इस आतंकी संगठन के टॉप कमांडरों के संपर्क में था। एटीएस ने उसे पूछताछ के बाद बुधवार को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है।

एटीएस सूत्रों के अनुसार, उसामा इंटरनेट कॉलिंग के जरिए टीटीपी के कमांडरों से बातचीत करता था। उसके फोन से कई अहम डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। जांच में सामने आया है कि वह राजस्थान में अन्य युवाओं को भी इस आतंकी संगठन से जोड़ने के लिए दबाव बना रहा था। हालांकि अब तक किसी तरह की विदेशी फंडिंग या हथियार सप्लाई की जानकारी नहीं मिली है।

एटीएस ने 31 अक्टूबर को राजस्थान के चार जिलों – जालोर, बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर में एक साथ छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में कुल पांच संदिग्धों को डिटेन किया गया। इनमें से तीन बाड़मेर जिले के बॉर्डर इलाकों के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों में उसामा उमर के साथ मसूद, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद जुनेद और बसीर शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक, उसामा और उसका छोटा भाई मसूद, दोनों ही धार्मिक शिक्षा से जुड़े हुए थे। उसामा सांचौर की एक मस्जिद में मौलवी के रूप में कार्य करता था, जबकि उसका भाई मसूद जोधपुर के पीपाड़ स्थित मदरसे में पढ़ता था। दोनों के पिता मौलवी मोहम्मद अनवर हनुमानगढ़ के नोहर मदरसे में शिक्षक हैं और लंबे समय से वहीं रह रहे हैं।

दोनों भाई करीब 15 दिन पहले बाड़मेर स्थित अपने गांव पांधी का पार आए थे। लगभग एक हफ्ता गांव में रुकने के बाद वे अपने-अपने ठिकानों पर लौट गए थे। एटीएस को शक था कि इन दोनों की गतिविधियां संदिग्ध हैं, जिसके बाद निगरानी बढ़ाई गई।

एटीएस टीम ने 31 अक्टूबर को तड़के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। इस दौरान मसूद अपने घर पर नहीं मिला। उसे कार्रवाई की भनक लग चुकी थी, लेकिन बाद में उसे पीपाड़ से पकड़ लिया गया। वहीं उसका भाई उसामा सांचौर के झेरडियावास इलाके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसामा ने टीटीपी के संपर्क में होने की बात कबूल की और कई चौंकाने वाले खुलासे किए।

तीसरा आरोपी बसीर पुत्र सगीरूदीन, बाड़मेर जिले के रामसर के चांदे का पार गांव का रहने वाला है। उसे एटीएस ने जयपुर की भट्टा बस्ती से डिटेन किया। बसीर के पास से भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए गए हैं।