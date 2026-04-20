राजस्थान में अटपटे नाम बदलने का अभियान स्थगित; विवाद के बाद शिक्षा विभाग बैकफुट पर

राजस्थान में स्कूली बच्चों के अटपटे या कथित रूप से असार्थक नाम बदलने के लिए शुरू किया गया ‘सार्थक नाम अभियान’ फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे

राजस्थान में स्कूली बच्चों के अटपटे या कथित रूप से असार्थक नाम बदलने के लिए शुरू किया गया ‘सार्थक नाम अभियान’ फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर अभिभावकों और सामाजिक संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। अब बच्चों के नाम बदलने या न बदलने का निर्णय पूरी तरह माता-पिता पर छोड़ दिया गया है।

AI से तैयार हुई थी नामों की सूची दरअसल, शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक पहल शुरू की थी, जिसके तहत ऐसे बच्चों के नामों की पहचान की जानी थी, जिन्हें ‘अर्थहीन’, ‘अटपटे’ या व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला माना गया। इसके लिए विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से एक सूची तैयार करवाई थी। इस सूची में कई ऐसे नाम शामिल किए गए, जिन्हें बदलने की सिफारिश की गई थी।

सूची सामने आते ही शुरू हुआ विवाद हालांकि, जैसे ही यह सूची सार्वजनिक हुई, विवाद शुरू हो गया। सूची में शामिल कई नाम खुद ही आपत्तिजनक या असामान्य पाए गए। ‘भयंकर’, ‘भिक्षा’, ‘मक्खी’, ‘दहीभाई’, ‘अंधकार’ और ‘बेचारादास’ जैसे नामों को लेकर व्यापक स्तर पर आलोचना हुई। अभिभावकों ने सवाल उठाया कि बिना सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझे केवल AI के आधार पर ऐसे संवेदनशील निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं।

जेंडर गलतियों ने बढ़ाई मुश्किलें इस अभियान को लेकर सबसे बड़ा विवाद AI के उपयोग को लेकर हुआ। कई मामलों में यह भी सामने आया कि सूची में लड़कों और लड़कियों के नामों में जेंडर संबंधी गलतियां थीं। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। विशेषज्ञों का मानना है कि नामों का चयन केवल भाषाई अर्थ से नहीं, बल्कि सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक संदर्भों से भी जुड़ा होता है, जिसे AI पूरी तरह समझ पाने में सक्षम नहीं है।

अभिभावकों का विरोध, भावनाओं का मुद्दा बना अभिभावक संगठनों ने इस अभियान को ‘संवेदनशील मुद्दे पर जल्दबाजी’ करार दिया। उनका कहना था कि बच्चों के नाम उनकी पहचान और परिवार की भावनाओं से जुड़े होते हैं। ऐसे में बिना पर्याप्त मानवीय जांच के नाम बदलने का सुझाव देना उचित नहीं है। कई अभिभावकों ने यह भी कहा कि इस तरह की सूची से बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है, जो अभियान के मूल उद्देश्य के विपरीत है।

शिक्षा विभाग का यू-टर्न, आदेश स्थगित विवाद बढ़ने के बाद शिक्षा विभाग ने इस अभियान को फिलहाल स्थगित कर दिया है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) राजेश यादव ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी बच्चे का नाम बदलने का निर्णय पूरी तरह माता-पिता और अभिभावकों पर निर्भर करेगा। विभाग की ओर से इस संबंध में कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा।

मंत्री का बयान, अब होगा पुनर्विचार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस अभियान की शुरुआत के समय कहा था कि कुछ बच्चों के नाम ऐसे होते हैं, जिनसे उनमें हीन भावना पैदा हो सकती है और उनके आत्मविश्वास पर असर पड़ सकता है। हालांकि, मौजूदा विवाद के बाद मंत्री कार्यालय ने संकेत दिए हैं कि इस अभियान पर पुनर्विचार किया जाएगा और भविष्य में इसे अधिक संवेदनशील और संतुलित तरीके से लागू करने पर ध्यान दिया जाएगा।

फिलहाल ब्रेक फिलहाल ‘सार्थक नाम अभियान’ पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग अब इस पहल के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की सामाजिक या भावनात्मक असहजता से बचा जा सके। वहीं, इस पूरे घटनाक्रम ने AI के उपयोग और उसकी सीमाओं को लेकर भी एक नई बहस छेड़ दी है।