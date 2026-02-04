राजस्थान विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार, दौसा विधायक प्रकरण पर कांग्रेस ला सकती है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

संक्षेप: राजस्थान विधानसभा में आज भी सियासी माहौल गरम रहने के आसार हैं। राहुल गांधी पर की गई टिप्पणियों, खेजड़ी कटाई के मुद्दे और दौसा विधायक के साथ कथित अभद्र व्यवहार को लेकर विपक्षी कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है।

राजस्थान विधानसभा में आज भी सियासी माहौल गरम रहने के आसार हैं। राहुल गांधी पर की गई टिप्पणियों, खेजड़ी कटाई के मुद्दे और दौसा विधायक के साथ कथित अभद्र व्यवहार को लेकर विपक्षी कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस आज भी जारी रहेगी, जिसमें तीखे आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिल सकते हैं।

दरअसल, मंगलवार को हुई विधानसभा की कार्यसलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का समय एक दिन और बढ़ाने का फैसला लिया गया। पहले योजना थी कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बहस का जवाब देंगे, लेकिन अब यह जवाब 5 फरवरी को दिया जाएगा। ऐसे में आज विपक्ष को सरकार पर दबाव बनाने का अतिरिक्त मौका मिल गया है।

कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस आज सदन में कांग्रेस विधायक राहुल गांधी से जुड़े बयान, खेजड़ी कटाई और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सवालों को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा कर सकती है। खासतौर पर खेजड़ी कटाई का मुद्दा प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में पहले ही राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील बना हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पर्यावरण और स्थानीय जनभावनाओं की अनदेखी कर रही है।

दौसा विधायक मामले में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की तैयारी सदन में आज सबसे बड़ा मुद्दा दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा के साथ तहसीलदार द्वारा किए गए कथित दुर्व्यवहार का रह सकता है। कांग्रेस इस मामले में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस विधायक इस संबंध में नोटिस भी दे सकते हैं।

मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान विधायक दीनदयाल बैरवा ने सदन में अपने साथ हुई घटना का जिक्र किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि दौसा के तहसीलदार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जनप्रतिनिधियों को कोई महत्व नहीं देते। बैरवा ने कहा कि तहसीलदार ने उनसे यह तक पूछ लिया कि “आप कौन हो?” और उन्हें कार्यालय से बाहर निकलने को कहा। विधायक का आरोप है कि तहसीलदार भूमाफियाओं से मिला हुआ है और उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।

बैरवा ने सदन में कहा कि जब से यह तहसीलदार दौसा में पदस्थ हुआ है, तब से अराजक स्थिति बनी हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी खुलेआम धमकी देता है और जनप्रतिनिधियों की बात सुनने से इनकार करता है। इस पूरे मामले को कांग्रेस ने जनप्रतिनिधियों के विशेषाधिकार का हनन बताया है।

नेता प्रतिपक्ष ने की कार्रवाई की मांग नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे पर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि यदि एक निर्वाचित विधायक के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है, तो आम जनता की स्थिति क्या होगी। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं।

सदन में हुई नोंकझोंक मंगलवार को इस मुद्दे पर विधानसभा में तीखी नोंकझोंक भी देखने को मिली। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच जमकर बहस हुई। मंत्री की ओर से मामले की गंभीरता पर सवाल उठाए जाने के बाद विपक्ष ने सरकार पर अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया। कुछ समय के लिए सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया।