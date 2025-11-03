Hindustan Hindi News
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी का निधन,एसएमएस अस्पताल में तोड़ा दम

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी का निधन,एसएमएस अस्पताल में तोड़ा दम

संक्षेप: राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी का सोमवार देर शाम जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में निधन हो गया। वह पिछले कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थीं और वेंटिलेटर सपोर्ट पर थीं।

Mon, 3 Nov 2025 06:54 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी का सोमवार देर शाम जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में निधन हो गया। वह पिछले कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थीं और वेंटिलेटर सपोर्ट पर थीं। 29 अक्टूबर को उन्हें कार्डियक अरेस्ट आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने उन्हें तुरंत एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें सीपीआर देकर रिवाइव किया था। इसके बाद से वे लगातार आईसीयू में इलाजरत थीं।

डॉक्टरों के मुताबिक, इंद्रा देवी को ब्लड प्रेशर, कार्डियक और अस्थमा से जुड़ी पुरानी बीमारियां थीं। कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी (मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी) हो गई थी, जिसके चलते वह बेहोश अवस्था में रहीं। उनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई थी और पिछले कई दिनों से डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए थी।

एसएमएस हॉस्पिटल प्रशासन ने उनके इलाज के लिए विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। इस बोर्ड में अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों को शामिल किया गया था, जिनमें न्यूरोसर्जरी, जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ मौजूद थे। मेडिकल टीम में डॉ. पुनीत सक्सेना, डॉ. बी.एल. कुमावत, डॉ. दिनेश खंडेलवाल, डॉ. भारत भूषण, डॉ. दिनेश गौतम और डॉ. हिमांशु महला शामिल थे। इन सभी विशेषज्ञों ने लगातार इलाज जारी रखा, लेकिन सोमवार शाम उनकी स्थिति बिगड़ गई और उन्होंने अंतिम सांस ली।

इंद्रा देवी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर सहित कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे थे। सभी ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और उनके परिजनों से मुलाकात कर इंद्रा देवी के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी और जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी।

इंद्रा देवी के निधन की खबर फैलते ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि “इंद्रा देवी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवारजनों को इस कठिन समय में शक्ति दें।”

इंद्रा देवी अपने सरल स्वभाव और सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती थीं। वे लंबे समय से वासुदेव देवनानी के साथ सार्वजनिक जीवन से जुड़े कार्यों में सहयोग देती रही थीं। परिवार और करीबियों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों से वे अस्थमा और ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रही थीं, लेकिन हाल के दिनों में उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी।

