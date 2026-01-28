राजस्थान विधानसभा सत्र: अजित पवार को दी श्रद्धांजलि, विमान हादसे पर डोटासरा का PM मोदी से सवाल

संक्षेप: महाराष्ट्र के बारामती में हुए दर्दनाक विमान हादसे में वरिष्ठ नेता अजित पवार के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। इस हृदयविदारक घटना पर राजस्थान के नेताओं ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है।

महाराष्ट्र के बारामती में हुए दर्दनाक विमान हादसे में वरिष्ठ नेता अजित पवार के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। इस हृदयविदारक घटना पर राजस्थान के नेताओं ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। राजस्थान में बुधवार से शुरू हुए विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सदन में शोक की छाया देखने को मिली, जहां अजित पवार के निधन पर सभी दलों के नेताओं ने संवेदना व्यक्त की।

बताया गया कि अजित पवार महाराष्ट्र में प्रस्तावित जिला परिषद चुनावों के सिलसिले में निजी चार्टर्ड विमान से आज सुबह मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान उनका विमान रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में अजित पवार समेत कुल पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें पायलट और सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। हादसे की खबर सामने आते ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर फैल गई।

विधानसभा में शोक प्रस्ताव राजस्थान विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही सदन में दिवंगत अजित पवार को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दुखद घटना का उल्लेख करते हुए सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर शोक प्रस्ताव रखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जताया शोक अजित पवार के निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि “महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी की विमान दुर्घटना में निधन की सूचना अत्यंत दुखद और स्तब्धकारी है। एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता और समर्पित जनसेवक के रूप में उन्होंने महाराष्ट्र के विकास एवं जनकल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। इस दुःख की घड़ी में मेरी गहन संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।”

डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम ने भी दी श्रद्धांजलि राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी अजित पवार के निधन को राजनीति के लिए बड़ी क्षति बताते हुए शोक जताया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि अजित पवार का असमय जाना न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश की राजनीति के लिए गहरा आघात है।

विपक्ष ने उठाई जांच की मांग नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस हादसे पर दुख जताया। विधानसभा सत्र के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने अजित पवार के विमान हादसे का उल्लेख करते हुए इसे पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से जुड़े विमान हादसों से जोड़ा। डोटासरा ने कहा कि इस तरह की लगातार हो रही विमान दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि इन सभी हादसों की सत्यता और कारणों की विस्तृत जांच कराई जाए और उसकी रिपोर्ट देश के सामने रखी जाए।

महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा उल्लेखनीय है कि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रभावशाली और अनुभवी नेता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने 1991 में पहली बार बारामती से लोकसभा सांसद के रूप में चुनाव जीता था, हालांकि बाद में उन्होंने यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। इसके बाद वे लगातार सात बार बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए।

अजित पवार ऐसे नेता थे जिन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ छह बार ली। वे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके थे। वर्ष 2023 में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। महाराष्ट्र की राजनीति में वे ‘अजित दादा’ के नाम से लोकप्रिय थे।