Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan assembly sadachar committee mla commission case
राजस्थान विधानसभा में सदाचार कमेटी के सामने बेबस पड़े कमीशन मांगने वाले विधायक

राजस्थान विधानसभा में सदाचार कमेटी के सामने बेबस पड़े कमीशन मांगने वाले विधायक

संक्षेप:

विधायक फंड में कमीशन मांगने के मामले में फंसे तीन विधायकों से शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा की सदाचार कमेटी ने गहन पूछताछ की। विधानसभा भवन में हुई इस कार्रवाई के दौरान कमेटी ने एक

Dec 19, 2025 07:03 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

विधायक फंड में कमीशन मांगने के मामले में फंसे तीन विधायकों से शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा की सदाचार कमेटी ने गहन पूछताछ की। विधानसभा भवन में हुई इस कार्रवाई के दौरान कमेटी ने एक-एक कर तीनों विधायकों से वन-टू-वन सवाल किए। पूछताछ के दौरान तीनों विधायक कमेटी के सवालों के सामने बेबस नजर आए और खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों से इनकार किया, लेकिन जब उनसे अपने पक्ष में सबूत मांगे गए तो उन्होंने समय की मांग की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सबसे पहले बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत को सदाचार कमेटी के सामने बुलाया गया। इसके बाद कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव और अंत में खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा से पूछताछ की गई। सदाचार कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा की मौजूदगी में यह पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। पूछताछ के दौरान कमेटी के सदस्यों ने सीधे सवाल किए कि क्या उन्होंने विधायक फंड से विकास कार्यों की सिफारिश के बदले कमीशन मांगा था।

इस सवाल पर तीनों विधायकों ने एक स्वर में आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया। हालांकि, जब कमेटी ने उनसे अपने दावों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने को कहा, तो तीनों विधायक कोई भी दस्तावेज या प्रमाण तत्काल प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने सबूत जुटाने के लिए अलग-अलग समय की मांग की।

खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा ने कमेटी के सामने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल बीमार हैं और इस स्थिति में सभी सवालों का विस्तार से जवाब देने में असमर्थ हैं। रेवंतराम ने 15 दिन का समय मांगा, जिसे कमेटी ने स्वीकार कर लिया। वहीं कांग्रेस विधायक अनीता जाटव ने 7 दिन और निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने 10 दिन का समय मांगा। सदाचार कमेटी ने तीनों की मांगों को मंजूरी देते हुए उन्हें तय अवधि के बाद दोबारा पूछताछ के लिए पेश होने के निर्देश दिए।

अब रेवंतराम डांगा 15 दिन बाद, अनीता जाटव 7 दिन बाद और ऋतु बनावत 10 दिन बाद सदाचार कमेटी के सामने फिर से उपस्थित होंगी। कमेटी ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई में विधायकों को अपने पक्ष में ठोस सबूत प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि ये तीनों विधायक स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर बेनकाब हुए थे। स्टिंग में तीनों विधायक अपने-अपने विधायक फंड से विकास कार्यों की मनचाही सिफारिश कराने के बदले डील करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। इस खुलासे के बाद राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मच गया था और विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल खड़े किए थे।

सदाचार कमेटी में सभापति कैलाश वर्मा समेत कुल 12 विधायक सदस्य हैं। दो दिन पहले विधानसभा में कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में हुई सदाचार कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि तीनों विधायकों को शुक्रवार सुबह 11 बजे तलब किया जाएगा। इसके बाद उन्हें औपचारिक नोटिस जारी किए गए थे।

विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने रविवार को यह मामला सदाचार कमेटी को सौंपा था। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि तय समय सीमा के भीतर तीनों विधायक अपने बचाव में क्या सबूत पेश करते हैं और सदाचार कमेटी इस मामले में आगे क्या रुख अपनाती है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।