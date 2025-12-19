राजस्थान विधानसभा में सदाचार कमेटी के सामने बेबस पड़े कमीशन मांगने वाले विधायक

संक्षेप: विधायक फंड में कमीशन मांगने के मामले में फंसे तीन विधायकों से शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा की सदाचार कमेटी ने गहन पूछताछ की। विधानसभा भवन में हुई इस कार्रवाई के दौरान कमेटी ने एक

विधायक फंड में कमीशन मांगने के मामले में फंसे तीन विधायकों से शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा की सदाचार कमेटी ने गहन पूछताछ की। विधानसभा भवन में हुई इस कार्रवाई के दौरान कमेटी ने एक-एक कर तीनों विधायकों से वन-टू-वन सवाल किए। पूछताछ के दौरान तीनों विधायक कमेटी के सवालों के सामने बेबस नजर आए और खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों से इनकार किया, लेकिन जब उनसे अपने पक्ष में सबूत मांगे गए तो उन्होंने समय की मांग की।

सबसे पहले बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत को सदाचार कमेटी के सामने बुलाया गया। इसके बाद कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव और अंत में खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा से पूछताछ की गई। सदाचार कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा की मौजूदगी में यह पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। पूछताछ के दौरान कमेटी के सदस्यों ने सीधे सवाल किए कि क्या उन्होंने विधायक फंड से विकास कार्यों की सिफारिश के बदले कमीशन मांगा था।

इस सवाल पर तीनों विधायकों ने एक स्वर में आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया। हालांकि, जब कमेटी ने उनसे अपने दावों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने को कहा, तो तीनों विधायक कोई भी दस्तावेज या प्रमाण तत्काल प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने सबूत जुटाने के लिए अलग-अलग समय की मांग की।

खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा ने कमेटी के सामने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल बीमार हैं और इस स्थिति में सभी सवालों का विस्तार से जवाब देने में असमर्थ हैं। रेवंतराम ने 15 दिन का समय मांगा, जिसे कमेटी ने स्वीकार कर लिया। वहीं कांग्रेस विधायक अनीता जाटव ने 7 दिन और निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने 10 दिन का समय मांगा। सदाचार कमेटी ने तीनों की मांगों को मंजूरी देते हुए उन्हें तय अवधि के बाद दोबारा पूछताछ के लिए पेश होने के निर्देश दिए।

अब रेवंतराम डांगा 15 दिन बाद, अनीता जाटव 7 दिन बाद और ऋतु बनावत 10 दिन बाद सदाचार कमेटी के सामने फिर से उपस्थित होंगी। कमेटी ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई में विधायकों को अपने पक्ष में ठोस सबूत प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि ये तीनों विधायक स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर बेनकाब हुए थे। स्टिंग में तीनों विधायक अपने-अपने विधायक फंड से विकास कार्यों की मनचाही सिफारिश कराने के बदले डील करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। इस खुलासे के बाद राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मच गया था और विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल खड़े किए थे।

सदाचार कमेटी में सभापति कैलाश वर्मा समेत कुल 12 विधायक सदस्य हैं। दो दिन पहले विधानसभा में कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में हुई सदाचार कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि तीनों विधायकों को शुक्रवार सुबह 11 बजे तलब किया जाएगा। इसके बाद उन्हें औपचारिक नोटिस जारी किए गए थे।