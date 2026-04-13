राजस्थान विधानसभा को RDX से उड़ाने की धमकी; 3 घंटे का दिया अल्टीमेटम

राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को उस वक्त जबरदस्त सनसनी फैल गई, जब एक के बाद एक कई अहम सरकारी संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं। सबसे पहले सुबह करीब 11:10 बजे राजस्थान विधानसभा के आधिकारिक ई-मेल पर एक धमकी भरा संदेश पहुंचा

राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को उस वक्त जबरदस्त सनसनी फैल गई, जब एक के बाद एक कई अहम सरकारी संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं। सबसे पहले सुबह करीब 11:10 बजे राजस्थान विधानसभा के आधिकारिक ई-मेल पर एक धमकी भरा संदेश पहुंचा, जिसमें दावा किया गया कि अगले 3 घंटे के भीतर पूरे भवन को RDX बम से उड़ा दिया जाएगा। इस एक मेल ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिला कर रख दिया और विधानसभा परिसर में अफरातफरी मच गई।

विधानसभा में मचा हड़कंप, स्पीकर को सुरक्षित निकाला धमकी मिलने के समय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी परिसर के भीतर ही मौजूद थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और उनके आवास के लिए रवाना किया। इसके बाद विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल बाहर निकाला गया और पूरे भवन को खाली करवा लिया गया। देखते ही देखते पूरा परिसर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में आ गया।

बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड की ताबड़तोड़ सर्चिंग सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता (बम स्क्वायड), डॉग स्क्वायड और ATS की टीमें मौके पर पहुंच गईं। विधानसभा के कोने-कोने की बारीकी से जांच की जा रही है। हर संदिग्ध जगह को स्कैन किया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है।

पूर्व सीएम गहलोत और नेता प्रतिपक्ष जूली पहुंचे घटना की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी विधानसभा पहुंचे। दोनों नेताओं ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और चल रहे सर्च ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और हालात पर नजर बनाए रखी।

हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट भी निशाने पर विधानसभा तक सीमित नहीं रही यह धमकी, बल्कि इसके बाद जयपुर जिला सेशन कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट को भी इसी तरह के धमकी भरे ई-मेल प्राप्त हुए। कोर्ट प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दोनों परिसरों को एहतियातन खाली कराया गया। वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों को सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। हालांकि, अब तक की जांच में किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।

पूरे शहर में हाई अलर्ट, पुलिस छावनी में बदला इलाका एक ही दिन में विधानसभा और न्यायपालिका जैसे संवेदनशील संस्थानों को निशाना बनाए जाने के बाद पूरे जयपुर शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। विधानसभा और कोर्ट परिसरों के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आने-जाने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

साइबर सेल जुटी जांच में, मेल के स्रोत की तलाश धमकी भरे ई-मेल के बाद पुलिस की साइबर सेल सक्रिय हो गई है। टीम ई-मेल के आईपी एड्रेस और उसके ओरिजिन का पता लगाने में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में इसे शरारती तत्वों की हरकत भी माना जा रहा है, लेकिन अधिकारी किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं।