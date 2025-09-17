rajasthan assembly privacy controversy jogaram patel statement राजस्थान विधानसभा में प्राइवेसी की कोई जगह नहीं;कैमरा विवाद पर ये बोले मंत्री जोगाराम पटेल, Jaipur Hindi News - Hindustan
Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 17 Sep 2025 09:50 AM
राजस्थान विधानसभा में प्राइवेसी की कोई जगह नहीं;कैमरा विवाद पर ये बोले मंत्री जोगाराम पटेल

राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों द्वारा लगाए गए निजता हनन के आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर प्रदेश के मंत्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा में किसी भी प्रकार की निजी जगह नहीं है। सदन में पक्ष-प्रतिपक्ष की लॉबी, मीडिया गैलरी, विजिटर गैलरी और विधानसभा का पूरा हिस्सा आम जनता के लिए खुला रहता है। ऐसे में प्राइवेसी की बात करना निराधार है।

पटेल ने स्पष्ट किया कि महिला विधायकों की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, वे केवल आरोप लगाने के लिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहले ही इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम भी कई बार साफ कर चुके हैं कि इस तरह के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। पटेल शहर स्थित बीजेपी कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे।

अनूपगढ़ से कांग्रेस विधायक शिमला नायक और भोपालगढ़ से विधायक गीता बरवड़ ने विधानसभा में जासूसी कैमरे लगाए जाने का गंभीर आरोप लगाया था। दोनों विधायकों का कहना है कि सदन में पहले से 9 कैमरे मौजूद थे, लेकिन हाल ही में 2 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों का एक्सेस सीधे विधानसभा अध्यक्ष के रेस्ट रूम तक है।

विधायकों ने आरोप लगाया कि स्पीकर और मंत्री इन कैमरों के जरिए उनकी रिकॉर्डिंग देखते हैं और निजी बातचीत सुनते हैं। शिमला नायक ने कहा कि सदन में अगर एक पेन भी गिरता है तो उसकी आवाज तक रिकॉर्ड हो जाती है। उनका कहना है कि इन जासूसी कैमरों का इस्तेमाल महिला विधायकों की प्राइवेसी भंग करने के लिए किया जा रहा है।

विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाने को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। महिला विधायकों ने कहा कि यह कैमरे केवल कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के लिए नहीं हैं, बल्कि निजी बातचीत तक कैप्चर करते हैं। उन्होंने दावा किया कि स्पीकर के रेस्ट रूम में इन कैमरों की लाइव फीड जाती है, जहां मंत्री और बीजेपी विधायक भी मौजूद रहते हैं।

कांग्रेस की महिला विधायकों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए कहा कि सदन में महिला जनप्रतिनिधियों की निजता को सुरक्षित रखना सरकार और स्पीकर की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में लीपापोती कर रही है और सच को सामने नहीं आने देना चाहती।

वहीं, मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विधानसभा के हर हिस्से में आमजन की आवाजाही रहती है। यह कोई निजी स्थान नहीं है। ऐसे में प्राइवेसी का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की महिला विधायक केवल मुद्दा खड़ा करने के लिए बेबुनियाद बयानबाजी कर रही हैं।

पत्रकार वार्ता के दौरान पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि आज देश दो दिवाली मना रहा है। पहले यूपीए सरकार के समय टैक्स प्रणाली बेहद जटिल थी और इंस्पेक्टर राज चलता था। लेकिन मोदी सरकार ने कर सुधार कर व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाया है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी में अब केवल दो स्लैब बचे हैं। इससे महंगाई दर में कमी आएगी और विकास दर तेज होगी। मोदी सरकार ने केवल रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी वस्तुएं सस्ती कर दी हैं।

