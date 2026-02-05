Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan assembly political clash bhajanlal five years two years debate
राजस्थान विधानसभा में सियासी टकराव: CM भजनलाल ने 5 साल बनाम 2 साल बहस की चुनौती स्वीकार की

राजस्थान विधानसभा में सियासी टकराव: CM भजनलाल ने 5 साल बनाम 2 साल बहस की चुनौती स्वीकार की

संक्षेप:

राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के जवाब के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सीएम ने विपक्ष की ओर से दी गई “पांच साल बनाम दो साल” की बहस की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि 

Feb 05, 2026 10:19 pm ISTSachin Sharma हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के जवाब के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सीएम ने विपक्ष की ओर से दी गई “पांच साल बनाम दो साल” की बहस की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि इसके लिए वे संबंधित दस्तावेज सदन में रख रहे हैं और स्पीकर से इस विषय पर अलग से बहस का समय तय करने का आग्रह किया। सीएम ने कहा कि वह सदन में इस मुद्दे पर खुली बहस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके बाद सदन की कार्यवाही 11 फरवरी तक स्थगित कर दी गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीएम के जवाब के दौरान कांग्रेस विधायकों ने दो बार हंगामा किया। पहला हंगामा एसआईआर (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट) को लेकर हुआ, जब मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताया। इसके बाद “दो साल बनाम पांच साल” की बहस को लेकर कांग्रेस विधायकों ने फिर से नारेबाजी की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नाम लिए बिना कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते हुए तीखे व्यंग्य किए। सीएम ने कहा कि जब वे मंत्री थे और कोई परेशानी लेकर जाता था, तो उसे “कौनसा बाड़ा है, उसका रास्ता दिखा दिया जाता था।” उन्होंने 3 फरवरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस बाड़े के बारे में इतिहास भी सामने आ चुका है। सीएम ने कहा कि वह किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, जो कुर्सी जाते ही खुद को ज्ञान का ग्रंथ समझने लगती है।

सीएम ने कहा कि सत्ता में रहते समय मेहनती युवा खड़े रह जाते थे, परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते थे, लेकिन तब नैतिकता की बातें कहीं नजर नहीं आती थीं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, “कल तक जो लोग घी पीने में व्यस्त थे, वे आज भ्रष्टाचार और युवाओं के भविष्य पर उपदेश दे रहे हैं। सत्ता हाथ में थी, मुंह में माखन था, सत्ता गई तो ज्ञान की मटकी भर गई।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदारी कोई रिटायरमेंट के बाद अपनाने की योजना नहीं होती, बल्कि कुर्सी पर बैठकर दिखाई जाती है। युवाओं को भाषण नहीं, बल्कि निष्पक्ष परीक्षा और पारदर्शी व्यवस्था चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने सत्ता संभाली, तब राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। पिछली सरकार से 5 लाख 79 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज विरासत में मिला था, लेकिन वर्तमान सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने का काम किया है।

सीएम ने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्हें अब भी विकास नजर नहीं आ रहा है, तो सरकार “चश्मे की व्यवस्था” भी कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष आंकड़ों का मायाजाल रचकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है।

इससे पहले अभिभाषण पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार में काम हो या न हो, लेकिन ब्रांडिंग जमकर की जा रही है। जूली ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रील बनाते हैं और ब्रांडिंग के लिए आठ करोड़ रुपये का ठेका दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के यूट्यूब चैनलों पर 100 दर्शक भी नहीं होते।

जूली ने प्रशासनिक बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के जाने के बाद विपक्ष को यह डर था कि कहीं मुख्यमंत्री ही न बदल जाएं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि भजनलाल शर्मा ही पूरे पांच साल मुख्यमंत्री बने रहें। जूली ने यह भी दावा किया कि एक बड़े उद्योगपति के मिलने के अगले ही दिन कैबिनेट बैठक बुला ली गई और विधायक दल की बैठक में एक मंत्री ने सरकार की हकीकत उजागर कर दी। उन्होंने कहा कि उस बैठक में यह तक कहा गया कि एक मंत्री की वजह से लोग गांवों में नेताओं को घुसने नहीं देंगे।

वंदे मातरम विवाद पर जूली ने बीजेपी और आरएसएस को घेरते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई के समय आरएसएस ने वंदे मातरम और तिरंगे को नहीं अपनाया था। उन्होंने सदन में मौजूद बीजेपी विधायकों से पूछा कि वंदे मातरम का वह कौन सा हिस्सा हटाया गया, जिस पर विवाद हुआ था। जूली के सवाल के बावजूद कोई विधायक जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ।

कुल मिलाकर, विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी के साथ सियासी माहौल गर्म रहा, जबकि “पांच साल बनाम दो साल” की बहस को लेकर आने वाले दिनों में सदन में टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Bhajan Lal Sharma

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।