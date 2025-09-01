rajasthan assembly first day ruckus congress bjp slogans rahul gandhi राजस्थान विधानसभा में पहले दिन हंगामा: कांग्रेस बोली वोट चोर-गद्दी छोड़, भाजपा ने लगाए गालीबाज राहुल गांधी के नारे, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान विधानसभा में पहले दिन हंगामा: कांग्रेस बोली वोट चोर-गद्दी छोड़, भाजपा ने लगाए गालीबाज राहुल गांधी के नारे

राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ, लेकिन पहले ही दिन सदन का माहौल गरमा गया। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद जैसे ही कार्यवाही आगे बढ़ी, कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 1 Sep 2025 12:58 PM
राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ, लेकिन पहले ही दिन सदन का माहौल गरमा गया। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद जैसे ही कार्यवाही आगे बढ़ी, कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस सदस्य सदन में “वोट चोर, गद्दी छोड़” के नारे लगाने लगे और हाथों में तख्तियां लहराकर विरोध जताया।

स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों को शांत रहने की अपील की, लेकिन हंगामा थमता नहीं दिखा। नाराज स्पीकर ने चेतावनी देते हुए कहा कि “सदन की गरिमा रखिए। यह कोई चौराहा या बाजार नहीं है, यहां ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी।” उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है और जिम्मेदार विपक्ष को अपनी भूमिका समझनी चाहिए।

इसी बीच भाजपा विधायक भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने जवाब में सदन में “गालीबाज राहुल गांधी” के नारे लगाने शुरू कर दिए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि स्पीकर को भाजपा विधायकों को भी टोकना पड़ा। उन्होंने कहा कि “सदन चलाना है, आप तो ऐसा मत कीजिए।” हंगामे के बीच कार्यवाही को पहले दिन ही बुधवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। मंगलवार को विधानसभा की छुट्टी रहेगी।

हंगामे के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि “राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बार-बार वोट चोरी करके भाजपा सरकार बनाने की कोशिश करती रही है। यह लोकतंत्र पर हमला है।”

उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। पायलट बोले- “वोट चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरा देश भाजपा की इन हरकतों के खिलाफ खड़ा है।”

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि “लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में वोट चोरी की गई है। जयपुर ग्रामीण में भी गड़बड़ी करके भाजपा ने जीत हासिल की।”

हंगामे के बीच सोमवार को निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी विधानसभा में पहुंचे। वे अपने साथ “खेजड़ी बचाओ” के पोस्टर लेकर आए थे। उन्होंने सदन में खेजड़ी संरक्षण कानून लागू करने की मांग उठाई।

भाटी ने कहा कि “अगर प्रदेश सरकार समय रहते यह कानून लागू नहीं करती है, तो वे पूरी मजबूती से विरोध करेंगे। खेजड़ी पेड़ों का संरक्षण राजस्थान के पर्यावरण और पारंपरिक संस्कृति के लिए बेहद जरूरी है।”

पहले दिन की कार्यवाही ने साफ कर दिया कि मानसून सत्र विवादों और हंगामों से भरा रहने वाला है। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी कर रही है। वहीं भाजपा सदस्य राहुल गांधी पर सीधा हमला बोल रहे हैं।

स्पीकर को बार-बार दोनों पक्षों को टोकना पड़ा और उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि “सदन की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।”

दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद आखिरकार कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

