राजस्थान विधानसभा में जर्जर स्कूलों पर कांग्रेस का प्रदर्शन,आज पास होगा कोचिंग रेगुलेशन बिल

राजस्थान विधानसभा में बुधवार का दिन हंगामेदार होने वाला है।। झालावाड़ स्कूल हादसे और प्रदेश के जर्जर स्कूलों की स्थिति को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर के एंट्री गेट की सीढ़ियों पर नारेबाजी की वहीं सदन के भीतर विपक्ष के विधायक काली पट्टी बांधकर पहुंचे और सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया।

कांग्रेस का आरोप है कि झालावाड़ हादसे में बच्चों की मौत के बाद भी सदन में उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी गई। इसे लेकर विपक्ष ने विधानसभा परिसर में मृतक बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जब सदन ने चुप्पी साध ली, तब हम बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि यह सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह असफल साबित हो रही है और जिम्मेदारी से भाग रही है।

प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी सहित कई विधायक शामिल हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जर्जर स्कूल भवनों को दुरुस्त करने की बजाय लापरवाही बरत रही है, जिसके कारण हादसे हो रहे हैं। विपक्ष ने विधानसभा के भीतर भी शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग दोहराई।

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामे के आसार पहले से ही थे। कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी। वहीं भाजपा भी विपक्ष के हमलों का आक्रामकता से जवाब देने को तैयार थी। प्रश्नकाल और शून्यकाल में लगातार सरकार और विपक्ष आमने-सामने दिखे।

इस बीच विधानसभा में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल-2025 पर बहस हुई। बहस के बाद बिल को पारित करवाने की तैयारी है। यह बिल पुराने प्रावधानों में संशोधन कर नए सिरे से लाया गया है। सबसे बड़ा बदलाव जुर्माने की राशि और कोचिंग संस्थानों की परिभाषा में किया गया है।

पहले नियमों के उल्लंघन पर पहली बार में 2 लाख और दूसरी बार में 5 लाख तक का जुर्माना तय था। लेकिन नए बिल में पहली बार के उल्लंघन पर जुर्माना घटाकर 50 हजार और दूसरी बार पर 2 लाख कर दिया गया है। इस बदलाव को प्रवर समिति की सिफारिशों के बाद लागू किया गया है।

इसके अलावा कोचिंग संस्थानों की परिभाषा में भी संशोधन किया गया है। पहले 50 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों को कोचिंग मानते हुए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था। अब नए बिल में यह संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है। यानी 100 से कम छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों को न तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा और न ही इस बिल के प्रावधान उनके लिए लागू होंगे।