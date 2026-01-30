Hindustan Hindi News
हजारों लड़कियां भाग रहीं, चार बच्चों की मां भी प्रेमी संग फरार;राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक का बयान

Jan 30, 2026 09:57 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही बहस के दौरान शुक्रवार को कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया के बयान ने सदन में गंभीर बहस और राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। बुडानिया ने प्रदेश में सामाजिक हालात को शर्मसार करने वाला बताते हुए कहा कि आज लड़कियों के भागने की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि मां-बाप रात में चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हजारों लड़कियां घर छोड़कर भाग रही हैं और यहां तक कि चार-चार बच्चों की मां भी प्रेमियों के साथ फरार हो रही हैं।

बुडानिया ने सदन में भावुक होते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं का असर परिवारों पर बेहद घातक पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब पुलिस भागी हुई लड़कियों को ढूंढकर वापस लाती है, तो कई बार वे अपने मां-बाप को पहचानने से ही इनकार कर देती हैं। “एक बेटी अगर अपने मां-बाप से कहे कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं, तो इससे बड़ी मरण की बात क्या हो सकती है,”—यह कहते हुए उन्होंने समाज और राजनीति दोनों से आत्ममंथन की अपील की।

उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक लड़की के वापस आने के बाद जब उसने माता-पिता को पहचानने से इनकार किया, तो कुछ समय बाद पिता ने आत्महत्या कर ली। “कहीं ट्रेन के आगे कूद गया, कहीं कुएं में छलांग लगा दी। यह हालात हैं,” बुडानिया ने कहा। उन्होंने माना कि इसमें सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है और भले ही यह केंद्र का कानून हो या सुप्रीम कोर्ट की कोई व्यवस्था, लेकिन समाज में ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए सभी पार्टियों को मिलकर रास्ता निकालना चाहिए।

सदन में अन्य मुद्दों पर भी गरमाई बहस

विधानसभा में शुक्रवार को केवल इस बयान तक ही बहस सीमित नहीं रही। प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान कई अहम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

प्रश्नकाल के दौरान जर्जर स्कूल भवनों का मुद्दा उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई स्कूल भवन बेहद जर्जर हालत में हैं, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। “मंदिरों और मुर्गी फार्म में स्कूल चल रहे हैं,”—जूली ने तंज कसते हुए कहा।

इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में जितने भी जर्जर स्कूल भवन हैं, उन्हें जमींदोज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वार्षिक परीक्षाएं नजदीक होने के कारण सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। दिलावर ने कहा कि अब तक 30 करोड़ रुपए तक के भवनों का ही थर्ड पार्टी ऑडिट होता था, लेकिन अब सभी स्कूल भवनों का पॉलिटेक्निक कॉलेजों से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा, ताकि निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

SIR में गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा

शून्यकाल के दौरान SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) में कथित गड़बड़ी का मुद्दा भी सदन में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि SIR में फर्जी फॉर्म के बंडल जमा किए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि ये आवेदन कहां से आए और इन्हें किसने जमा कराया। जूली ने इस पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि इसमें सजा का प्रावधान भी है।

इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वे इस मामले पर कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा कर निर्णय लेंगे।

रोडवेज डिपो को लेकर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस शासन में घोषित छह रोडवेज डिपो को चालू नहीं करने का मुद्दा भी उठा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस विधायक अमित चाचाण ने परिवहन मंत्री से इस पर जवाब मांगा।

डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिना वित्तीय प्रावधान केवल घोषणाएं की थीं। मौजूदा सरकार तथ्यों के आधार पर निर्णय ले रही है।

विधानसभा की कार्यवाही स्थगित

लगातार हंगामे और बहस के बीच विधानसभा की कार्यवाही 3 फरवरी की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 31 जनवरी, 1 और 2 फरवरी को विधानसभा की छुट्टी रहेगी। 3 और 4 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस जारी रहेगी, जबकि 4 फरवरी को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से जवाब देंगे।

