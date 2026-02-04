राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक धारीवाल ने दी गाली, बयान से बढ़ा सियासी तनाव

Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan assembly congress mla dhariwal abusive remark political tension
संक्षेप:

Feb 04, 2026 07:35 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान विधानसभा में बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान सदन का माहौल बार-बार गरमाता रहा। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल द्वारा गाली दिए जाने, मंत्रियों और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, भील प्रदेश की मांग और भाजपा-कांग्रेस के आपसी आरोप-प्रत्यारोप ने कार्यवाही को तनावपूर्ण बना दिया।

राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान शांति धारीवाल ने युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर लाखों युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार योग्य नहीं बनाया गया, तो यह युवा आबादी भविष्य में बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसी दौरान सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा—“इस देश में एक युवक को छोड़कर सबको रोजगार मिल गया।”

इस पर पलटवार करते हुए धारीवाल ने कहा—“आपकी बात आधी समझ आती है…” और इसी दौरान उन्होंने गाली दे दी। धारीवाल के बोलने के बाद मुख्य सचेतक ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आदत के मुताबिक धारीवाल ने फिर सदन में गाली दी है, इसे कार्यवाही से हटाया जाए। सभापति ने गाली को सदन की कार्यवाही से हटाने के आदेश दिए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी शांति धारीवाल सदन में गाली दे चुके हैं, जिस पर भारी हंगामा हुआ था और उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी।

प्रश्नकाल में भी गरमाया सदन

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भी स्थिति तनावपूर्ण रही। राजस्व मंत्री के बाद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा विपक्ष के सवालों में उलझ गए। इस दौरान मंत्रियों और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा देखने को मिला।

विवाद की शुरुआत आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग के सवाल से हुई। उन्होंने भरतपुर जिले में आवासहीन परिवारों की संख्या और प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र परिवारों को लेकर सवाल पूछा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट सुभाष गर्ग ने कहा कि पहले यह स्पष्ट किया जाए कि आवासहीन परिवारों की संख्या कितनी है। मंत्री पीएम आवास योजना की पात्रता की शर्तें बताने लगे, जिस पर गर्ग ने आपत्ति जताई।

सुभाष गर्ग ने कहा कि होमलेस पॉलिसी-2022 में आवासहीन परिवारों का सर्वे कराने का प्रावधान है या नहीं, इस पर जवाब मांगा गया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा—“मैं हां या ना में जवाब चाहता हूं।” इस पर सदन में शोर-शराबा बढ़ गया।

भील प्रदेश की मांग फिर गूंजी

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान चौरासी से भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के विधायक अनिल कटारा ने सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए भील प्रदेश की मांग उठाई।

कटारा ने कहा कि डबल इंजन सरकार की बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। आदिवासियों के जंगल उजाड़े जा रहे हैं, जमीन छीनी जा रही है और पहाड़ काटे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण के अनुरूप भर्तियां नहीं हो पा रही हैं।

अनिल कटारा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि आदिवासी समाज की तौहीन और उपेक्षा इसी तरह जारी रही, तो उनके पास भील प्रदेश की मांग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने कहा—“भील प्रदेश के लिए हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे और इसे लेकर रहेंगे।”

भाजपा-कांग्रेस के बीच तीखी तनातनी

बहस के दौरान भाजपा विधायक गोपाल शर्मा के आरोपों पर सदन में माहौल और गरमा गया। गोपाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार के दो राज्य मंत्री पेपर लीक मामले में जेल जाने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि डीजीपी ने फाइल देखते ही कहा था कि ये दो मंत्री जेल जाने चाहिए।

गोपाल शर्मा ने कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार और पेपर लीक को आम बात बताया। उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस राज में एक पूर्व मंत्री दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बताकर विदेश यात्रा पर ले गए थे। उन्होंने कुछ पूर्व मंत्रियों के नाम भी गिनाए।

इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। सभापति संदीप शर्मा ने भी स्पष्ट किया कि यदि किसी गैर-सदस्य का नाम लिया गया है, तो उसे कार्यवाही से हटा दिया जाएगा।

धरने पर बैठे लोगों से बात करने की मांग

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से धरने पर बैठे साधु-संतों से बातचीत करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार में इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि वह उनसे संवाद करे। जूली ने खेजड़ी को राज्य वृक्ष के साथ-साथ देव वृक्ष बताते हुए कहा कि लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं।

कुल मिलाकर, राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान विधानसभा में बार-बार हंगामे की स्थिति बनी रही और सत्ता व विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराहट देखने को मिली।

Rajasthan

