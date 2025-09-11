rajasthan assembly camera controversy spying or technical upgrade news राजस्थान विधानसभा में उठे कैमरे पर सवाल-जासूसी या तकनीकी अपग्रेड? पढ़ें कैसे उपजा ये विवाद, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान विधानसभा में उठे कैमरे पर सवाल-जासूसी या तकनीकी अपग्रेड? पढ़ें कैसे उपजा ये विवाद

राजस्थान की राजनीति इन दिनों फिर से गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा सत्र के दौरान गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विपक्ष ही नहीं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के संपर्क में रहने वाले विधायकों की भी जासूसी करवा रही है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 11 Sep 2025 10:14 PM
राजस्थान की राजनीति इन दिनों फिर से गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष टीजूली ने विधानसभा सत्र के दौरान गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विपक्ष ही नहीं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के संपर्क में रहने वाले विधायकों की भी जासूसी करवा रही है। जूली ने दावा किया कि सरकार यह जानने की कोशिश कर रही है कि किन विधायकों का जुड़ाव वसुंधरा राजे से बना हुआ है।

जूली ने सदन में उठाए मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब हाल ही में वसुंधरा राजे विधानसभा आईं और लॉबी में बैठी थीं, उस समय सदन के नेता वहां से गुजरे, लेकिन उन्होंने शिष्टाचार निभाते हुए भी राजे से मिलने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने इसे पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति असम्मानजनक व्यवहार बताया।

इससे पहले मानसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष ने सदन में जासूसी का मुद्दा उठाया था और हंगामा किया था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि विधानसभा में लगाए गए अतिरिक्त कैमरों का इस्तेमाल विधायकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हो रहा है। जूली ने सदन में कहा कि दो अतिरिक्त कैमरों से विपक्ष की जासूसी की जा रही है और इन कैमरों के यूट्यूब एक्सेस को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं।

उन्होंने यह भी इशारा किया कि सरकार के अंदर सबकुछ ठीक नहीं है और राजे समर्थक विधायकों पर खासतौर से नजर रखी जा रही है। इस बयान ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव और बढ़ा दिया।

जासूसी के आरोपों पर कानून मंत्री ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप राजनीतिक रूप से उचित नहीं हैं और विपक्ष को यह पूछना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी ने कई बार स्वीकार किया था कि उन्होंने प्रतिपक्ष के नेताओं और अन्य जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करवाए। अगर यह सच है, तो आज ऐसे आरोप उठाना केवल राजनीति करने के बराबर है।

कानून मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी और उनका बेटा पेपर लीक मामले में पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में इस तरह के आरोप शोभा नहीं देते। उन्होंने राजे पर निशाना साधते हुए कहा कि वे विधानसभा में तो आईं लेकिन सदन में जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई।

विधानसभा में लगाए गए कैमरों पर उठे सवालों के बीच स्पीकर और सरकार ने सफाई दी। कानून मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधानसभा भवन के बनने के समय से ही कैमरे लगे हुए हैं। मौजूदा तकनीक को ध्यान में रखते हुए इनकी संख्या और क्षमता में बढ़ोतरी की गई है ताकि 360 डिग्री व्यू मिल सके। उनका कहना था कि विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैला रहा है और इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहा है।

टीकाराम जूली द्वारा लगाए गए आरोप और सरकार की सफाई ने राजस्थान की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। जहां विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है।

वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों की जासूसी का मुद्दा आने वाले समय में और तूल पकड़ सकता है। विपक्ष इसे सत्ता पक्ष की बेचैनी और असुरक्षा की भावना से जोड़ रहा है। वहीं, सत्ता पक्ष मान रहा है कि विपक्ष के पास ठोस मुद्दे नहीं हैं, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगाकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है।

यह विवाद आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति को और गरमा सकता है। विपक्ष इसे जनता के बीच ले जाकर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा, जबकि सरकार लगातार यह साबित करने की कोशिश करेगी कि सब कुछ नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से हो रहा है।

इस विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा में वसुंधरा राजे का नाम है। उनके समर्थक विधायकों पर नजर रखने के आरोपों ने यह संकेत जरूर दिया है कि भाजपा के भीतर भी समीकरण बदल रहे हैं और सरकार उस पर नजर बनाए हुए है।

