कल से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, डिस्टर्ब एरिया समेत कई विधेयक होंगे पेश

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। पहले दिन अभिभाषण के बाद दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिसके पश्चात सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। इसी दिन कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी आयोजित होगी, जिसमें पूरे सत्र के दौरान होने वाले विधायी और वित्तीय कार्यों का विस्तृत कार्यक्रम तय किया जाएगा।

इस बार विधानसभा का बजट सत्र दो चरणों में चलाने की योजना बनाई गई है। पहला चरण 28 जनवरी से शुरू होकर लगभग 28 फरवरी तक चल सकता है, जिसमें करीब 20 बैठकें होने की संभावना है। राज्यपाल के अभिभाषण पर 3 से 4 दिन तक चर्चा प्रस्तावित है। चर्चा के बाद सरकार अपना जवाब देगी। इसके पश्चात लगभग एक सप्ताह का अवकाश प्रस्तावित किया जा सकता है। अवकाश के बाद बजट और विधायी कार्यों पर चर्चा शुरू होगी। राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2026-27 का बजट 11 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

डिस्टर्ब एरिया सहित अहम विधेयक होंगे पेश बजट सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में लाने की तैयारी में है। इनमें डिस्टर्ब एरिया एक्ट से जुड़ा विधेयक प्रमुख है। इसके अलावा पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों से संबंधित कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। सरकार पंचायतीराज कानून और नगरपालिका कानून में संशोधन कर चुनाव लड़ने के लिए लागू 2 बच्चों की बाध्यता हटाने के लिए दो अलग-अलग विधेयक ला सकती है। इन विधेयकों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक अन्य विधेयक भी बजट सत्र के दौरान सदन में पेश किए जाने की संभावना है।

सियासी सरगर्मियां तेज, टकराव के आसार बजट सत्र को लेकर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, वहीं सत्ता पक्ष सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए फ्लोर मैनेजमेंट में जुटा हुआ है। हालिया राजनीतिक बयानों, डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 और SIR में वोट चोरी के आरोपों को लेकर पहले ही सियासी माहौल गरमाया हुआ है। विधायकों के सवालों को लेकर जारी निर्देशों पर भी विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में बजट सत्र के दौरान सदन में तीखे टकराव की आशंका जताई जा रही है।

आज सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के हंगामेदार रहने की आशंका के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज (27 जनवरी) दोपहर 3 बजे विधानसभा परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष का उद्देश्य सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और मर्यादित ढंग से संचालित करना है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में सभी दलों से सहयोग की अपील की जाएगी, ताकि जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके।

सीएम और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे मौजूद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के अनुसार, सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक डॉ. सुभाष गर्ग और मनोज कुमार शामिल होंगे। देवनानी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने का सशक्त माध्यम है, जिससे सदन की कार्यवाही में सभी दलों की सहभागिता सुनिश्चित होती है।

आज शाम BJP विधायक दल की बैठक बजट सत्र से पहले आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बजट सत्र के दौरान सरकार की रणनीति, सदन में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों और विपक्ष के संभावित सवालों के जवाब को लेकर मंथन किया जाएगा। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बताया कि बैठक में सरकार की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा होगी।