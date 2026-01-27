Hindustan Hindi News
राजस्थान विधानसभा में 11 फरवरी को पेश होगा बजट; सत्र में OMR शीट गड़बड़ी पर हंगामे के आसार

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण से होगी। विधानसभा से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य का बजट 11 फरवरी को पेश किया जा सकता है, 

Jan 27, 2026
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण से होगी। विधानसभा से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य का बजट 11 फरवरी को पेश किया जा सकता है, हालांकि इसकी अंतिम तारीख पर फैसला बुधवार को होने वाली विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति (BAC) की बैठक में लिया जाएगा। बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

बजट सत्र के पहले ही दिन राजनीतिक गर्माहट के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। ओएमआर शीट गड़बड़ी मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सदन में तीखे टकराव की संभावना जताई जा रही है। दोनों ही दल इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत

28 जनवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे विधानसभा के संयुक्त सदन को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के समापन के करीब आधे घंटे बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इस दौरान विधायकों से जुड़े औपचारिक कार्य निपटाए जाएंगे और इसके बाद हाल ही में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पहले दिन की कार्यवाही के बाद सदन को गुरुवार तक के लिए स्थगित किया जाएगा।

29 जनवरी से अभिभाषण पर बहस

29 जनवरी से विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होगी। यह बहस चार दिनों तक चल सकती है। इस बीच 31 जनवरी को शनिवार और 1 फरवरी को रविवार होने के कारण सदन की कार्यवाही नहीं होगी। बहस पूरी होने के बाद 3 फरवरी को सरकार की ओर से अभिभाषण पर जवाब दिए जाने की संभावना है।

सरकार के जवाब के बाद विधानसभा की कार्यवाही में करीब एक सप्ताह का अवकाश दिया जा सकता है। इसके चलते 3 फरवरी के बाद सदन की कार्यवाही 11 फरवरी तक स्थगित रहने की संभावना जताई जा रही है। इसी दिन राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया जा सकता है।

ओएमआर शीट गड़बड़ी पर आमने-सामने कांग्रेस-भाजपा

बजट सत्र के दौरान ओएमआर शीट गड़बड़ी का मामला सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनने वाला है। इस प्रकरण को लेकर पहले से ही मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है और सदन में तीखा विरोध जताने की तैयारी में है।

वहीं भाजपा भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी बजट सत्र से एक दिन पहले विधायक दल की बैठक कर रणनीति को अंतिम रूप देगी। उधर कांग्रेस ने भी बुधवार शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रूपरेखा तय की जाएगी।

हंगामेदार रहने के आसार

ओएमआर शीट मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के चलते सदन में नारेबाजी, स्थगन प्रस्ताव और हंगामे की स्थिति बन सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुद्दा पूरे बजट सत्र में छाया रह सकता है और कई बार कार्यवाही बाधित होने की आशंका है।

पंचायत और निकाय चुनाव के चलते छोटा हो सकता है सत्र

इस बार विधानसभा का बजट सत्र अपेक्षाकृत छोटा रहने की संभावना है। मार्च महीने में प्रस्तावित पंचायतीराज और निकाय चुनावों के कारण सरकार बजट को जल्द पारित कराने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार सरकार की योजना मार्च के पहले सप्ताह तक बजट पारित कराकर विधानसभा सत्र को स्थगित करने की है।

बजट पर रहेगी सभी की नजर

11 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर प्रदेशभर की निगाहें टिकी हैं। माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए बजट में ग्रामीण विकास, रोजगार, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रावधानों पर खास जोर दिया जा सकता है। साथ ही सरकार पर आर्थिक संतुलन बनाए रखने की भी चुनौती रहेगी।

कुल मिलाकर राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र राजनीतिक रूप से बेहद अहम और हंगामेदार रहने वाला है, जहां एक ओर बजट को लेकर चर्चा होगी, वहीं ओएमआर शीट गड़बड़ी जैसे मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी सियासी जंग देखने को मिल सकती है।

