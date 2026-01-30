इनको चुन्ने काट रहे हैं, सीटें साफ करवाओ, राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायकों पर भड़के राजेंद्र पारीक

संक्षेप: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों सरकार की नीतियों और वित्तीय प्रस्तावों से ज्यादा तीखी नोकझोंक, शोर-शराबे और विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में है। ताजा मामला सदन में उस वक्त सामने आया, जब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र पारीक ने सत्तापक्ष के विधायकों को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों सरकार की नीतियों और वित्तीय प्रस्तावों से ज्यादा तीखी नोकझोंक, शोर-शराबे और विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में है। ताजा मामला सदन में उस वक्त सामने आया, जब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र पारीक ने सत्तापक्ष के विधायकों को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ‘अमर्यादित’, ‘अस्वास्थ्यकर’ और विधानसभा की गरिमा के खिलाफ बताया। बयान के बाद सदन में हंगामा इतना बढ़ गया कि कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित करनी पड़ी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पूरा घटनाक्रम उस समय शुरू हुआ, जब बूंदी से कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा बजट सत्र के दौरान सदन में अपनी बात रख रहे थे। उनके भाषण के दौरान भाजपा के कई विधायक बार-बार खड़े होकर टोका-टाकी कर रहे थे और विरोध जता रहे थे। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि सत्तापक्ष की ओर से लगातार व्यवधान पैदा किया जा रहा था, जिससे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी।

इसी दौरान सीकर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र पारीक ने आपा खो दिया। उन्होंने स्पीकर की ओर मुखातिब होते हुए कहा, “अध्यक्ष महोदय, इनकी सीटें साफ करवाओ। इनको चुन्ने काट रहे हैं। यह बीमारी का घर है। ये लोग हर दो मिनट में खड़े हो जाते हैं।” पारीक का यह बयान सुनते ही सदन का माहौल पूरी तरह बदल गया।

‘चुन्ने काटने’ जैसे ग्रामीण और विवादास्पद मुहावरे का इस्तेमाल होते ही भाजपा के विधायक भड़क उठे। सत्तापक्ष ने इसे असंसदीय भाषा करार देते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। भाजपा विधायकों ने एक सुर में कहा कि विधानसभा जैसे लोकतांत्रिक और पवित्र मंच पर इस तरह की भाषा न सिर्फ अशोभनीय है, बल्कि सदन की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाती है।

हंगामे के बीच भाजपा के वरिष्ठ सदस्यों ने स्पीकर से मांग की कि राजेंद्र पारीक के बयान को सदन की कार्यवाही से तत्काल हटाया जाए और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई जाए। कुछ भाजपा विधायक अपनी सीटों से उठकर वेल में आ गए, जिससे शोर-शराबा और तेज हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा और सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी।

भाजपा का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब मौजूदा बजट सत्र में भाषा की मर्यादा तोड़ी गई हो, लेकिन ‘बीमारी’ और ‘सीटें साफ करवाने’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल बेहद आपत्तिजनक है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सदन के भीतर जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है ताकि सरकार को घेरा जा सके और बजट से जुड़े अहम मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके।

वहीं, कांग्रेस की ओर से राजेंद्र पारीक के बयान का बचाव भी किया गया। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि पारीक भाजपा विधायकों की लगातार टोका-टाकी और व्यवधान से परेशान थे। उनका तर्क है कि जब कोई विधायक अपनी बात रख रहा हो, तो बार-बार खड़े होकर उसे रोकना भी संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। हालांकि, पार्टी के भीतर भी यह माना जा रहा है कि शब्दों के चयन में संयम बरतना चाहिए था।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजस्थान विधानसभा का मौजूदा बजट सत्र अब नीतिगत बहसों से ज्यादा आरोप-प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी के लिए याद किया जा रहा है। विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच बढ़ता टकराव न सिर्फ सदन की कार्यवाही को प्रभावित कर रहा है, बल्कि जनता के सामने लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि पर भी सवाल खड़े कर रहा है।