कोई बीमारी है क्या? राजस्थान विधानसभा में विपक्ष पर भड़के BJP विधायक कैलाश चंद वर्मा
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को प्रश्नकाल के समय सदन में उस वक्त हल्का तनाव देखने को मिला, जब बगरू से भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक कैलाश चंद वर्मा विपक्ष की दखलअंदाजी पर नाराज हो गए।
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को प्रश्नकाल के समय सदन में उस वक्त हल्का तनाव देखने को मिला, जब बगरू से भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक कैलाश चंद वर्मा विपक्ष की दखलअंदाजी पर नाराज हो गए। मामला ऊर्जा विभाग से जुड़े सवालों का था, लेकिन चर्चा के दौरान बहस का लहजा तीखा हो गया और कुछ देर के लिए सदन का माहौल गरमा गया।
प्रश्नकाल के दौरान विधायक कैलाश चंद वर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही बिजली उपभोक्ताओं की संख्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के बावजूद जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं उसी पुराने ढर्रे पर चल रही हैं। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, जिन्हें छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है।
JEN कार्यालयों के उन्नयन की उठाई मांग
विधायक वर्मा ने सदन में बताया कि उनके क्षेत्र में कार्यरत JEN (जूनियर इंजीनियर) कार्यालयों पर काम का अत्यधिक दबाव है। बिजली कनेक्शन, बिलिंग, शिकायत निवारण और तकनीकी समस्याओं से जुड़े मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने मांग की कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए JEN कार्यालयों को AEN (असिस्टेंट इंजीनियर) स्तर पर क्रमोन्नत किया जाना चाहिए। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
विधायक ने कहा कि यदि समय रहते कार्यालयों का उन्नयन नहीं किया गया, तो भविष्य में समस्याएं और बढ़ेंगी। उन्होंने इसे जनता से सीधे जुड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की।
विपक्ष की टोका-टोकी से बिगड़ा माहौल
जब विधायक कैलाश चंद वर्मा ऊर्जा मंत्री से अपना सवाल रख रहे थे, उसी दौरान विपक्ष की ओर से बार-बार टोका-टोकी की जाने लगी। लगातार हस्तक्षेप से नाराज होकर विधायक वर्मा अपना संयम खो बैठे। उन्होंने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि पहले उन्हें अपना सवाल पूरा रखने दिया जाए। इसी दौरान उनके तीखे शब्दों से सदन में कुछ देर के लिए शोर-शराबे की स्थिति बन गई।
सदन में मौजूद अन्य सदस्यों के बीच भी हलचल देखी गई और कुछ समय के लिए प्रश्नकाल की कार्यवाही प्रभावित हुई। राजनीतिक गलियारों में इसे बजट सत्र के दौरान बढ़ती सियासी तल्खी के तौर पर देखा जा रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष ने संभाला मोर्चा
स्थिति को बिगड़ता देख विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सभी सदस्यों से संसदीय मर्यादा बनाए रखने की अपील की और प्रश्नकाल को सुचारू रूप से चलने देने पर जोर दिया। अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद धीरे-धीरे माहौल शांत हुआ और कार्यवाही आगे बढ़ सकी।
ऊर्जा मंत्री का जवाब
इसके बाद राज्य मंत्री (ऊर्जा) हीरालाल नागर ने विधायक कैलाश चंद वर्मा के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने सदन को बताया कि बद के बालाजी और गोनेर क्षेत्र निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। इन क्षेत्रों में JEN कार्यालयों के उन्नयन से जुड़े प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजे जाएंगे। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सियासी हलकों में चर्चा
इस पूरे घटनाक्रम के बाद विधानसभा परिसर में सियासी चर्चाएं तेज हो गईं। इसी दिन पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल द्वारा सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को अपशब्द कहे जाने का मामला भी चर्चा का विषय बना रहा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बजट सत्र के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दों पर संयम और संवाद बेहद जरूरी होता है, ताकि जनता से जुड़े सवालों पर सार्थक और परिणामकारी चर्चा हो सके।
फिलहाल, ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही, बजट सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ती तीखी बहस आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।