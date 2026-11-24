सरकार का दावा है कि नशे के खिलाफ अभियान केवल तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे काम कर रहे पूरे नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में 2026 के दौरान तेजी आई है। इस साल अक्टूबर तक NDPS एक्ट के तहत 7,044 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

राजस्थान में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस और जांच एजेंसियों ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। पिछले करीब तीन साल में प्रदेशभर में NDPS एक्ट के तहत 18,497 मामले दर्ज किए गए और 27,473 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 2,445 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के मादक पदार्थ जब्त किए गए। नशे के कारोबार में इस्तेमाल होने वाले 13,620 वाहनों को भी जब्त किया गया है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई।

सरकार का दावा है कि नशे के खिलाफ अभियान केवल तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे काम कर रहे पूरे नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसके तहत नशीले पदार्थों की सप्लाई, अवैध खेती, ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्रियों और तस्करी से जुटाई गई संपत्तियों को निशाने पर लिया गया है।

2026 में बढ़ी कार्रवाई, 7044 केस दर्ज नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में 2026 के दौरान तेजी आई है। इस साल अक्टूबर तक NDPS एक्ट के तहत 7,044 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यह संख्या 2024 में दर्ज मामलों के मुकाबले करीब 34 फीसदी ज्यादा है। इससे साफ है कि प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया है।

खास तौर पर दूसरे राज्यों से सटे सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाई गई है। इन इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों को जब्त करने के साथ सप्लाई नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

खेतों से फैक्ट्रियों तक पुलिस की नजर ड्रग्स की तस्करी के साथ उसके उत्पादन पर भी कार्रवाई की गई है। पिछले तीन साल में मादक पदार्थों की अवैध खेती और उत्पादन से जुड़े 288 मामले दर्ज किए गए। वहीं, नशीले पदार्थ बनाने वाली अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ 49 मामले दर्ज हुए। इनमें खास तौर पर MD ड्रग्स बनाने वाली इकाइयां जांच एजेंसियों के निशाने पर रहीं। इन मामलों में 115 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

एजेंसियों की रणनीति है कि नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए केवल सड़क और परिवहन के रास्तों पर ही नहीं, बल्कि ड्रग्स तैयार करने वाले ठिकानों पर भी कार्रवाई की जाए।

तस्करों की संपत्तियों पर भी कार्रवाई नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिक ताकत तोड़ने के लिए उनकी कथित अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई। साल 2025 में 133 मामलों के तहत करीब 55 करोड़ रुपए कीमत की 66 संपत्तियों को निशाने पर लिया गया। वहीं, 2026 में 250 मामलों में लगभग 30 करोड़ रुपए मूल्य की 75 संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

इस तरह दो साल में कुल 141 संपत्तियां कार्रवाई के दायरे में आईं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 85 करोड़ रुपए है। सरकार की ओर से इसे नशे के कारोबार से होने वाली कमाई पर चोट करने की रणनीति का हिस्सा बताया गया है।

173 प्रस्ताव भेजे, 170 मामलों में संपत्ति फ्रीज करने की प्रक्रिया तस्करों की अवैध कमाई पर शिकंजा कसने के लिए PIT-NDPS एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। वर्ष 2025 और 2026 के दौरान इस कानून के तहत 173 प्रस्ताव भेजे गए। इसके अलावा NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत 170 मामलों में ऐसी संपत्तियों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिनके बारे में आशंका है कि उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदा गया है।

वांटेड अपराधियों की धरपकड़ के लिए 473 दबिश नशे के कारोबार से जुड़े फरार और हार्डकोर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया। अक्टूबर 2026 तक 3,450 फरार, हार्डकोर और वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें इनामी बदमाश भी शामिल हैं।