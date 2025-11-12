Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan army power display helicopter tank operation trishul jaisalmer
राजस्थान के रेगिस्तान में सेना का शक्ति प्रदर्शन,हेलिकॉप्टरों और टैंकों ने दुश्मन को किया नेस्तनाबूद

राजस्थान के रेगिस्तान में सेना का शक्ति प्रदर्शन,हेलिकॉप्टरों और टैंकों ने दुश्मन को किया नेस्तनाबूद

संक्षेप: देश की पश्चिमी सीमा पर तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल बुधवार को ‘अखंड प्रहार’ और विशेषकर ‘हेलिबोर्न ऑपरेशन’ के सफल समापन के साथ संपन्न हुआ।

Wed, 12 Nov 2025 09:35 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेर
share Share
Follow Us on

देश की पश्चिमी सीमा पर तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल बुधवार को ‘अखंड प्रहार’ और विशेषकर ‘हेलिबोर्न ऑपरेशन’ के सफल समापन के साथ संपन्न हुआ। राजस्थान के रेगिस्तान में जारी युद्धाभ्यास में हेलिकॉप्टरों से उतरकर संचालित किए गए आक्रामक अभियानों ने दुश्मन के बनाए ठिकानों को बखूबी नष्ट कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अभ्यास के दौरान ध्रुव, रुद्र, चेतक और चीता हेलिकॉप्टरों ने हवाई कवर प्रदान किया और विशेष रूप से तैयार जवानों को उचित ऊंचाई से तैनात कर शत्रु ठिकानों पर सटीक प्रहार करवाए गए। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि हेलिबोर्न टीमों ने लाइव-फायर और रियल-टाइम इंटेलिजेंस के आधार पर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें बेअसर कर दिया गया।

सैन्य सूत्रों के अनुसार यह 13 दिनों तक चला अभियान लगभग 30 हजार सैनिकों को सम्मिलित कर के संचालित किया गया। वायुसेना और थलसेना की गतिविधियाँ जैसलमेर के रेगिस्तानी अभ्यास क्षेत्र में केंद्रित रहीं, जबकि नौसेना ने कच्छ में समुद्री अभ्यास चलाया। इस बहु-डोमेन युद्धाभ्यास में जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर—पांचों क्षेत्रों का समन्वय परखा गया।

अभ्यास में DRDO और निजी भारतीय कंपनियों द्वारा विकसित कई स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया — स्वदेशी ड्रोन, काउंटर-UAS सिस्टम, रडार और कम्युनिकेशन यूनिट्स शामिल थीं। सेना ने कहा कि इन प्रणालियों ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ की छवि को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि कई सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन-लर्निंग-आधारित थे, जिन्होंने वास्तविक-समय लक्ष्यीकरण और ड्रोन निष्क्रियकरण में अहम भूमिका निभाई।

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ (जीओसी-इन-सी, सदर्न कमांड) ने कहा, “भारतीय सेना भविष्य के ऑपरेशनों के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने एक रूद्र ब्रिगेड तैयार की है — इंजीनियरों, साइबर और ड्रोन एक्सपर्ट्स के साथ यह ब्रिगेड उच्च-मेकानाइज़्ड है और अकेले दुश्मन से निपटने में सक्षम होगी।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि सैटेलाइट-इमेजिंग और ड्रोन-फीड के जरिए कमांड पोस्ट से सभी यूनिटों पर रीयल-टाइम निगरानी रखी गई।

नए सेंसर-फ्यूजन प्लेटफॉर्म्स ने विभिन्न स्रोतों से आने वाले इमेज, सिग्नल और रडार डेटा को मिलाकर एक एकीकृत युद्ध-क्षेत्र तस्वीर पेश की, जिससे तेजी से निर्णय-प्रक्रिया संभव हुई। एआई-समर्थित लक्ष्यीकरण समाधानों ने कमांडर को सटीक निशाने देने में मदद की और हमले के दौरान एक भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई, सैन्य अधिकारी राज़नामा में बोले।

धरती पर टैंक और बख्तरबंद यूनिट्स—शामिल सुदर्शन चक्र और कोणार्क कोर—ने तेज गति से आगे बढ़कर ठोस आक्रमण की लकीर दिखाई, जबकि ऊपर से हेलिकॉप्टरों ने कवरेज और टोही जारी रखी। अधिकारियों ने कहा कि हर इकाई की चाल, हेलिकॉप्टरों की ऊंचाई और सैनिकों के उतरने का समय पहले से घड़ी की सुई की तरह निर्धारित था।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Jaisalmer Indian Army Border अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।