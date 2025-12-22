राजस्थान: अरावली मुद्दे पर अशोक गहलोत 2002 में सीएम रहते सहमत थे, अब मुद्दा बना रहे; BJP नेता अरुण चतुर्वेदी का बड़ा दाव

संक्षेप: अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर एक बार फिर राजस्थान की राजनीति गरमा गई है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस पर इस संवेदनशील पर्यावरणीय मुद्दे को “जानबूझकर राजनीतिक रंग” देने का आरोप लगाया है।

अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर एक बार फिर राजस्थान की राजनीति गरमा गई है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस पर इस संवेदनशील पर्यावरणीय मुद्दे को “जानबूझकर राजनीतिक रंग” देने का आरोप लगाया है। चतुर्वेदी ने दावा किया कि जिस मुद्दे पर आज कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, उसी पर वर्ष 2002 में गहलोत सरकार ने सहमति दी थी।

अरुण चतुर्वेदी ने अजमेर में मीडिया से बातचीत में कहा कि अरावली से जुड़ा मामला पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक बहस में बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, “मुझे हैरानी होती है कि अशोक गहलोत आज जिस मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहे हैं, उसी मुद्दे पर 2002 में जब वे मुख्यमंत्री थे, तब उनकी सरकार ने सहमति दी थी। अब इसे दोबारा उठाकर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है।”

चतुर्वेदी ने विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अरावली की ‘100 मीटर’ परिभाषा को मंजूरी देकर खनन का रास्ता खोल दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मामले में कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है।

“सुप्रीम कोर्ट ने केवल केंद्र सरकार को एक व्यापक एक्शन प्लान तैयार कर पेश करने को कहा है। इसे इस तरह पेश किया जा रहा है, जैसे कोई अंतिम फैसला हो गया हो, जो पूरी तरह गलत है,” उन्होंने कहा।

उन्होंने यह भी दावा किया कि अरावली क्षेत्र के लगभग 98 प्रतिशत हिस्से में खनन पहले से ही प्रतिबंधित है और केंद्र व राज्य सरकारें लगातार इस पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है।

दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी शासित केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत का कहना है कि अरावली की सुरक्षा में ढील देकर राजस्थान के भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम खनन माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है और यह न्यायिक आदेशों तथा सरकारी रिकॉर्ड के खिलाफ है।

गहलोत ने तर्क दिया कि वर्ष 2003 में गठित एक विशेषज्ञ समिति ने आजीविका के दृष्टिकोण से ‘100 मीटर’ की परिभाषा सुझाई थी, जिसे राज्य सरकार ने 16 फरवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामे के जरिए रखा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2010 को इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

उनका दावा है कि इसके बाद कांग्रेस सरकार ने अदालत के आदेश का पूरी तरह सम्मान किया और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से अरावली की वैज्ञानिक मैपिंग करवाई। साथ ही अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए।

इस सियासी आरोप-प्रत्यारोप के बीच केंद्र सरकार ने भी बयान जारी कर कहा है कि “अरावली की पारिस्थितिकी को कोई तात्कालिक खतरा नहीं है।” केंद्र का कहना है कि वनीकरण, इको-सेंसिटिव ज़ोन की अधिसूचनाएं और खनन व शहरी गतिविधियों की सख्त निगरानी के जरिए अरावली को संरक्षित किया जा रहा है।

केंद्र ने दो टूक कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए अरावली को वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

गौरतलब है कि नवंबर में आए एक हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के नेतृत्व वाली समिति की सिफारिशों को समर्थन दिया था। इस समिति का गठन मई 2024 में अरावली की खनन संबंधी एक समान नीति तय करने के लिए किया गया था, जिसमें राजस्थान समेत चार राज्यों के अधिकारी और कई केंद्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे।