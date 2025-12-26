राजस्थान में अरावली को लेकर NSUI का पैदल मार्च, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हटवा दिया सचिन पायलट का मंच;जानिए क्या है मामला

संक्षेप: गुलाबी नगरी की सड़कों पर आज नजारा कुछ अलग था। एक तरफ पर्यावरण को बचाने की दुहाई दी जा रही थी, तो दूसरी तरफ राजस्थान की राजनीति के दो 'दिग्गजों' के बीच की ठंडी जंग एक 'मंच' के बहाने सड़क पर आ गई।

पैदल मार्च के दौरान जब सचिन पायलट माइक पर आए, तो उनके शब्दों में धार थी और निशाने पर सीधा वार। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों में चल रहे अवैध खनन को लेकर एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी आशीर्वाद।

पायलट ने सवाल दागा: कोर्ट में सरकार कुछ कहती है, लेकिन धरातल पर पहाड़ियां गायब हो रही हैं। वह कौन सा 'दबाव' या 'आशीर्वाद' है जिसके दम पर सीना तानकर अवैध खनन चल रहा है? उन्होंने सरकार की उस परिभाषा को भी घेरे में लिया जिसमें सिर्फ 100 मीटर से ऊंची चोटी को अरावली माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ पर्यावरण की लड़ाई है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खुलासा होने वाला है?

खबर की सबसे दिलचस्प परत तब खुली जब मार्च जालूपुरा थाने के पास पहुँचा। वहां नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास के ठीक सामने एक भव्य मंच सजाया गया था। लेकिन जैसे ही खबर बेनीवाल तक पहुँची, सियासत का रुख बदल गया।

सांसद की आपत्ति के बाद रातों-रात उस मंच को वहां से उखाड़कर 200 मीटर आगे शिफ्ट करना पड़ा। आखिर एक ही मकसद (विपक्ष की भूमिका) के लिए सड़क पर उतरे इन दो धड़ों के बीच इतनी दूरी क्यों? क्या यह सिर्फ एक घर के सामने की प्राइवेसी का मामला था, या जयपुर की सड़कों पर 'वर्चस्व' की जंग?