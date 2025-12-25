राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर सख्त हुआ केंद्र, नई माइनिंग लीज पर पाबंदी; पुराने पट्टों पर नकेल

संक्षेप: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरी रेंज में नई माइनिंग लीज (खनन पट्टे) जारी करने पर पूर्ण रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात सरकारों को सख्त निर्देश जारी किए हैं

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरी रेंज में नई माइनिंग लीज (खनन पट्टे) जारी करने पर पूर्ण रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात सरकारों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जब तक नई वैज्ञानिक नीति तैयार नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार का नया खनन पट्टा आवंटित नहीं किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इस आदेश का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) तक फैली अरावली की सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला की रक्षा करना और अवैध व अनियमित खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।

केंद्र सरकार ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) को अरावली क्षेत्र के लिए एक व्यापक और वैज्ञानिक 'मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग' (MPSM) तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह संस्थान पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और यह आकलन करेगा कि इस क्षेत्र में खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस प्लान को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित हितधारकों (Stakeholders) के परामर्श के लिए सार्वजनिक भी किया जाएगा।

केंद्र सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक, अरावली में अब खनन से संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों का दायरा बढ़ाया जाएगा। सरकार का मानना है कि मरुस्थलीकरण (Desertification) को रोकने, जैव विविधता के संरक्षण और भूजल रिचार्ज के लिए अरावली की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

जो खदानें वर्तमान में संचालित हैं, उनके लिए भी नियम कड़े कर दिए गए हैं। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लागू करें।

केंद्र के इस फैसले पर राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कदम को केवल पुरानी प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि केंद्र द्वारा नई लीज पर रोक लगाना केवल सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश की पालना मात्र है, इसमें कोई नई नीति नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इसी सुर में केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ICFRE द्वारा प्लान तैयार होने तक माइनिंग रोकना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन है, जिसे केंद्र सरकार अपनी नई उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है।