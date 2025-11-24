साँस लेने में मुश्किल! राजस्थान के 8 शहरों का AQI 300 पार; जयपुर, कोटा और भिवाड़ी सहित कई शहर रेड ज़ोन में

संक्षेप: राजस्थान में इन दिनों धुंध (स्मॉग) का प्रभाव बढ़ने लगा है, जिससे प्रदेश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही हवाओं के कारण सुबह विजिबिलिटी कम रही और धुंध का प्रभाव देर शाम तक बना रहा।

राजस्थान में इन दिनों धुंध (स्मॉग) का प्रभाव बढ़ने लगा है, जिससे प्रदेश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही हवाओं के कारण सुबह विजिबिलिटी कम रही और धुंध का प्रभाव देर शाम तक बना रहा। इससे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के स्तर में भी भारी गिरावट आई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को भिवाड़ी, जयपुर, कोटा और टोंक में AQI का स्तर 300 से ऊपर दर्ज किया गया। भिवाड़ी का औसत AQI लेवल 383 तक पहुंच गया, जो इसे रेड जोन में रखता है। जयपुर के सीतापुरा, मानसरोवर और शास्त्रीनगर क्षेत्रों में क्रमश: 343, 321 और 303 का AQI रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह कोटा के धानमंडी और श्रीनाथपुरम क्षेत्रों में 311 और 310, जबकि टोंक में 314 का AQI दर्ज हुआ।

प्रदेश के अन्य शहरों में भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक रही। दौसा में 202, भरतपुर में 219, बीकानेर में 208, चूरू में 171, जयपुर के आदर्श नगर में 281, एमआई रोड पर 248, मुरलीपुरा में 216, जैसलमेर में 233, जोधपुर में 205, करौली में 200, कोटा के नयापुरा में 293, नागौर में 242, सवाई माधोपुर में 218 और गंगानगर में 191 का AQI दर्ज किया गया।

एक्यूआई एक ऐसा पैमाना है जो हवा में प्रदूषण के स्तर को दर्शाता है। इसके लिए पीएम 10, पीएम 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂), सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), ओज़ोन (O₃), अमोनिया (NH₃) और पोटेशियम (PB) जैसी आठ मुख्य चीज़ों की मात्रा को मापा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि AQI 100 तक सामान्य माना जाता है। 100 से 200 तक हवा ‘मोडरेट’ होती है, जबकि 200 से 300 तक ‘अनहेल्दी’ स्तर पर मानी जाती है। 300 से ऊपर AQI ‘वेरी पुअर’ श्रेणी में आता है और इससे फेफड़ों और सांस संबंधी रोगियों के लिए जोखिम बढ़ जाता है।

स्मॉग के कारण धूप कमजोर रही, जिससे दिन का तापमान भी सामान्य से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क (ड्राय) रहेगा और हवाओं का प्रभाव भी जारी रहेगा।

तापमान की बात करें तो हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सीकर के पास फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अन्य शहरों में जालोर 9.3, सिरोही 7.9, बारां 9.7, चूरू 9.6 और सीकर 8.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। कुछ शहरों में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। फतेहपुर में रविवार का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री, जबकि करौली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पिलानी, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर और दौसा में तापमान डबल डिजिट यानी 10 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज हुआ।

विशेषज्ञों ने जनता से चेतावनी दी है कि धुंध और बढ़ते प्रदूषण से सांस और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लोगों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने और अनावश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है।