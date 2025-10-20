हवा साफ दिख रही है लेकिन खतरनाक क्यों? राजस्थान में AQI के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

संक्षेप: राजस्थान में दीपावली से पहले मौसम तो साफ और धूप वाली बनी हुई है, लेकिन राज्य के कई शहरों में एयर क्वालिटी बिगड़कर स्वास्थ्य के लिए खतरे के निशान पर पहुंच गई है।

राजस्थान में दीपावली से पहले मौसम तो साफ और धूप वाली बनी हुई है, लेकिन राज्य के कई शहरों में एयर क्वालिटी बिगड़कर स्वास्थ्य के लिए खतरे के निशान पर पहुंच गई है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जयपुर, बीकानेर, भिवाड़ी, धौलपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, जोधपुर, चूरू, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर और टोंक में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 150 या उससे ऊपर दर्ज किया गया, जो ऑरेंज यानी ‘Poor’ कैटेगरी में आता है।

विशेष रूप से औद्योगिक हब भिवाड़ी में स्थिति सबसे गंभीर रही। यहां AQI औसतन 300 पर पहुंच गया, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना जताई गई। इसके अलावा बीकानेर में 251, धौलपुर में 238, हनुमानगढ़ में 218 और जयपुर में 214 का AQI दर्ज किया गया। इस बीच राज्य के सबसे साफ शहरों में शामिल राजसमंद का AQI 65 पर बना, जो ग्रीन कैटेगरी में आता है और वहां वायु गुणवत्ता सामान्य मानी जा सकती है।

मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक तापमान में उतार-चढ़ाव और मौसम साफ रहने की संभावना है। रविवार को सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट दर्ज हुई। जयपुर, सीकर, कोटा, अजमेर सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा। सबसे कम तापमान सीकर में 13.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया, जबकि दौसा में 14.8, जालोर 15.8, नागौर 16, चित्तौड़गढ़ और टोंक में 16.7, भीलवाड़ा 16.6, अजमेर 16.9, उदयपुर 17, बारां 17.3, पिलानी 17.5, करौली 17.2, झुंझुनूं और अलवर 18.4, कोटा 19.1, चूरू 19.5, श्रीगंगानगर 19.3, बाड़मेर 20.8 और जैसलमेर 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

दिन के समय तेज धूप के कारण तापमान में हल्की गर्मी बनी रही। रविवार को बाड़मेर में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री, जैसलमेर 36.6, गंगानगर 35.9, फलोदी 35.4, चित्तौड़गढ़ 35.1, हनुमानगढ़ 34.7, जालोर 34.5, टोंक 34.2, जोधपुर 34.3, बीकानेर 34.4, चूरू 34.5, बारां 33, कोटा 33.4, पिलानी 33.7, जयपुर 32.3 और अजमेर 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान सुबह-शाम की ठंड और दिन में हल्की गर्मी ने लोगों को मौसम के इस विपरीत मिश्रण का अहसास कराया।

विशेषज्ञों का कहना है कि दीपावली के नजदीक आते ही पटाखों और वाहन प्रदूषण के कारण AQI में और वृद्धि हो सकती है। उन्होंने लोगों से मास्क का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल और अनावश्यक वाहन चलाने से बचने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने घरों में हवा की शुद्धता बनाए रखने के लिए एयर प्यूरीफायर या नियमित वेंटिलेशन करने की सलाह दी।