rajasthan anti conversion bill madan dilawar statement hindu muslim issue जहां ज्यादा मुस्लिम, वहां हिंदुओं की स्थिति खराब; धर्मांतरण विधेयक पर जब मंत्री दिलावर हुए अडिग, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan anti conversion bill madan dilawar statement hindu muslim issue

जहां ज्यादा मुस्लिम, वहां हिंदुओं की स्थिति खराब; धर्मांतरण विधेयक पर जब मंत्री दिलावर हुए अडिग

राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को एक अहम विधेयक पारित किया गया। सदन में बहस और शोरगुल के बीच ‘विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ को मंजूरी दी गई।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 10 Sep 2025 11:48 AM
share Share
Follow Us on
जहां ज्यादा मुस्लिम, वहां हिंदुओं की स्थिति खराब; धर्मांतरण विधेयक पर जब मंत्री दिलावर हुए अडिग

राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को एक अहम विधेयक पारित किया गया। सदन में बहस और शोरगुल के बीच ‘विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ को मंजूरी दी गई। इस कानून का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार के जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। सत्ता पक्ष ने इसे देशहित में जरूरी कदम बताया, वहीं विपक्ष की गैरहाजिरी भी बहस का मुद्दा बनी रही।

दरअसल, विपक्ष के कई नेता इस विधेयक के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। विपक्ष का गुस्सा धर्मांतरण विधेयक पर नहीं बल्कि सदन में लगाए गए अतिरिक्त कैमरों को लेकर था। इस वजह से बिल पारित होने के वक्त नेता प्रतिपक्ष समेत कई सदस्य सदन से बाहर रहे। बावजूद इसके सत्ता पक्ष ने पूरे जोर के साथ इसे पारित कराया और इसे समाज की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अहम बताया।

विधेयक के प्रावधानों की बात करें तो इसमें साफ कहा गया है कि अब किसी भी तरह से जबरन या बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। यदि ऐसा करने की कोशिश की गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। यहां तक कि जिस स्थान पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, वहां बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा सकेगी। विधेयक में सख्त सजा का भी प्रावधान है, जिसमें दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाने वाला साबित हुआ है। उन्होंने विधेयक को समर्थन देते हुए कहा कि धर्मांतरण केवल आस्था बदलने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके गंभीर सामाजिक और राष्ट्रीय परिणाम होते हैं। उनका कहना था कि धर्म परिवर्तन करते ही व्यक्ति की भाषा, सोच और देश के प्रति श्रद्धा बदल जाती है। इससे देश के प्रति सम्मान खत्म हो जाता है और नई पहचान के साथ षड्यंत्र रचने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है।

मदन दिलावर ने अपने बयान में इतिहास और पड़ोसी देशों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा, “आपने केरल और कश्मीर देखा होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश देखा है। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हुई वहां हिंदुओं की स्थिति खराब हो गई। यही खतरा भारत के लिए भी है। जब हिंदू कम हो जाते हैं तो उनके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाता है।”

दिलावर का कहना है कि सामूहिक धर्म परिवर्तन देश और समाज के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जो लोग इस प्रकार के षड्यंत्र में शामिल होंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अब किसी को भी धर्म परिवर्तन कराने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके परिणाम बेहद कठोर होंगे।

सत्ता पक्ष का मानना है कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से धर्म मानने और पालन करने का अधिकार है, लेकिन जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है।

BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।