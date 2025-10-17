राजस्थान में अंता सीट पर टिकट से पहले की अंदरूनी कहानी,पढ़िए टिकट के पीछे की सियासी रणनीतियाँ
संक्षेप: अंता विधानसभा सीट का उपचुनाव न केवल भाजपा और कांग्रेस के लिए, बल्कि पूरे राजस्थान के राजनीतिक समीकरणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। हाल के दिनों में इस सीट पर उम्मीदवार चयन को लेकर जो हलचल रही
अंता विधानसभा सीट का उपचुनाव न केवल भाजपा और कांग्रेस के लिए, बल्कि पूरे राजस्थान के राजनीतिक समीकरणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। हाल के दिनों में इस सीट पर उम्मीदवार चयन को लेकर जो हलचल रही, उसने राजनीतिक गलियारों में ज्वार-भाटा ला दिया। टिकट की घोषणा से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक अनकही राजनीतिक कहनी उभर रही थी, जो सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि भावनाओं, समुदायिक समीकरणों और शक्ति संघर्ष का संगम थी।
बीते कुछ दिनों में पूर्व मंत्री प्रभु लाल सैनी और स्थानीय नेता नंदलाल सुमन की चर्चाएँ हर राजनीतिक गपशप में गर्माई थीं। सैनी, जो अंता सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं, अपने अनुभव और प्रशासनिक पृष्ठभूमि के लिए जाने जाते हैं। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात ने सियासी परिदृश्य को और दिलचस्प बना दिया। यह बैठक कई लोगों ने “पुराने रिश्तों की बहाली” के रूप में देखा।
मंगलवार को नंदलाल सुमन ने राजे से भेंट कर अपनी उम्मीदवारी को लेकर चर्चा की। इसके एक दिन बाद, बुधवार को पूर्व मंत्री प्रभु लाल सैनी राजे के आवास पहुंचे और पार्टी के भीतर उम्मीदवार चयन पर विचार-विमर्श किया। वहीं, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और कानून मंत्री जोगराम पटेल भी राजे से बैठक कर पार्टी के संभावित दावेदारों और रणनीति पर सहमति बनाने का प्रयास किया।
लेकिन अंता का धरातल हमेशा से ही स्थानीय नेतृत्व को तरजीह देता आया है। इसी कारण भाजपा ने अंततः बारां के मोरपाल सुमन को टिकट देने का निर्णय लिया। मोरपाल सुमन का स्थानीय होना, समुदाय के भीतर उनकी पैठ और जनता के बीच भरोसेमंद छवि ने पार्टी को यह निर्णायक कदम उठाने पर मजबूर किया। उनके चयन ने यह संदेश भी दिया कि पार्टी न केवल अनुभव को महत्व देती है, बल्कि स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों का सम्मान भी करती है।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सियासी निर्णय केवल उम्मीदवार के व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसमें समुदाय, क्षेत्रीय पहचान और पिछले चुनावों के आंकड़ों का भी बड़ा योगदान होता है। मोरपाल सुमन का टिकट, पार्टी के लिए एक संतुलित रणनीति साबित हो सकता है, क्योंकि यह स्थानीय मतदाताओं के विश्वास और पार्टी के संगठनात्मक नेटवर्क को साथ लाने की कोशिश है।
इस कहानी में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि टिकट के चयन के पीछे अंदरूनी राजनीति की झलक साफ नजर आई। सैनी समर्थकों में थोड़ी मायूसी थी, लेकिन राजनीति में यही संतुलन और चालाकी की कला है। वहीं, मोरपाल सुमन के समर्थकों ने इसे पार्टी की दूरदर्शिता और सामुदायिक समझ का प्रतीक माना।
अंता उपचुनाव का नजारा सिर्फ टिकट का नहीं है; यह राजनीतिक भावनाओं का, पुरानी मित्रताओं और रणनीतियों का भी है। यहाँ स्थानीय नेताओं की भूमिका और पार्टी नेतृत्व की दूरदर्शिता एक दूसरे के साथ जटिल रूप में जुड़ी हुई दिखती है। मोरपाल सुमन का चयन इस बात का संकेत है कि भाजपा स्थानीय समीकरणों और मतदाताओं की भावनाओं को गंभीरता से ले रही है।
चुनावी नतीजे चाहे जो भी हों, इस उपचुनाव ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि राजनीति केवल पद और सत्ता का खेल नहीं है। यह अनुभव, रणनीति, पहचान और विश्वास का जाल है, जिसमें सही उम्मीदवार चुनना किसी पहेली को सुलझाने के समान होता है। अंता की यह सियासी कहानी आगामी विधानसभा चुनावों में राजस्थान के राजनीतिक नक्शे को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकती है।
लेखक के बारे में
