राजस्थान: अंता सीट पर अब सिर्फ 2 नहीं, 4 दावेदारों में फंसे समीकरण; 21 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा

संक्षेप: राजस्थान की राजनीति में अंता विधानसभा उपचुनाव अब पूरी तरह दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बारां जिले की इस सीट पर अब बागियों और निर्दलीयों के उतरने से मुकाबला भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है।

Wed, 22 Oct 2025 01:29 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अंता
राजस्थान की राजनीति में अंता विधानसभा उपचुनाव अब पूरी तरह दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बारां जिले की इस सीट पर अब बागियों और निर्दलीयों के उतरने से मुकाबला भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। नामांकन की अंतिम तिथि तक कुल 21 उम्मीदवारों ने 32 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस बार चुनाव का समीकरण पारंपरिक दो दलों तक सीमित नहीं रहेगा।

अंता उपचुनाव का सबसे बड़ा सियासी सरप्राइज उस वक्त आया जब भाजपा के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने नामांकन दाखिल कर दिया। रामपाल, बारां-अटरू सीट से भाजपा विधायक रह चुके हैं और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। भाजपा ने इस बार अंता सीट से मोरपाल सुमन, जो वर्तमान में बारां जिला परिषद के प्रधान हैं, को टिकट दिया है। लेकिन रामपाल के मैदान में उतरने से भाजपा की रणनीति में हलचल मच गई है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि रामपाल मेघवाल एससी वर्ग के वोट बैंक में गहरी पैठ रखते हैं, और उनका बगावती तेवर भाजपा के वोटों को सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर एससी मतदाता खिसके, तो भाजपा के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा।

कांग्रेस ने इस उपचुनाव में एक बार फिर पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया है। भाया अंता सीट से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और क्षेत्र में उनका व्यापक नेटवर्क है। 2018 में उन्होंने भाजपा के प्रभुलाल सैनी को 34 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। लेकिन 2023 के चुनाव में उन्हें भाजपा के कंवरलाल मीणा के हाथों 5,861 वोटों से हार का सामना करना पड़ा।

इस बार कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है—एक ओर भाजपा का संगठन, तो दूसरी ओर पूर्व कांग्रेस नेता नरेश मीणा, जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी ठोकी है।

नरेश मीणा का मैदान में उतरना कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, नरेश युवाओं और मीणा समुदाय के वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। चूंकि अंता और आस-पास के इलाकों में मीणा मतदाताओं की संख्या निर्णायक है, ऐसे में कांग्रेस को अपने पारंपरिक वोट बैंक की रक्षा करनी होगी।

उधर, भाजपा भी इस समीकरण को करीब से देख रही है क्योंकि नरेश का प्रभाव कुछ हद तक भाजपा के वोटों पर भी असर डाल सकता है।

हालांकि नामांकन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 21 है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुकाबला भाया (कांग्रेस), मोरपाल (भाजपा) और नरेश मीणा (निर्दलीय) के बीच तिकोना बन चुका है।

अब इसमें रामपाल मेघवाल के उतरने से एक ‘चौकोना कॉन्टेस्ट’ की संभावना बन गई है। बागी उम्मीदवारों और निर्दलीयों की मौजूदगी से चुनाव नतीजे अप्रत्याशित दिशा ले सकते हैं।

अंता विधानसभा का राजनीतिक इतिहास उतार-चढ़ाव से भरा रहा है—

• 2008: कांग्रेस (प्रमोद कुमार) ने भाजपा (रघुवीर सिंह कौशल) को 29,668 वोटों से हराया।

• 2013: भाजपा (प्रभुलाल सैनी) ने कांग्रेस (प्रमोद भाया) को 3,399 वोटों से मात दी।

• 2018: कांग्रेस (प्रमोद जैन भाया) ने बड़ी जीत दर्ज की।

• 2023: भाजपा (कंवरलाल मीणा) ने कांग्रेस को 5,861 वोटों से हराया।

यानी, यह सीट हर चुनाव में सत्ता बदलने के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि इस बार भी परिणामों को लेकर किसी पार्टी का दावा पक्का नहीं कहा जा सकता।

अंता विधानसभा में कुल 2,27,563 मतदाता हैं, जिनमें 1,16,405 पुरुष, 1,11,154 महिलाएं और 4 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। 268 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।

23 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 27 अक्टूबर तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है। इसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। मतदान 11 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
