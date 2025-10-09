rajasthan anta seat bjp ticket selection internal politics analysis राजस्थान: अंता सीट पर भाजपा का मंथन या मतभेद? टिकट चयन में झलकती पार्टी की दो धाराएँ, Jaipur Hindi News - Hindustan
Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 9 Oct 2025 11:20 AM
अंता विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा के भीतर सियासी तापमान चरम पर है। कांग्रेस ने जहां अपने प्रत्याशी के रूप में प्रमोद जैन भाया के नाम का ऐलान कर बढ़त ले ली है, वहीं भाजपा अब भी “कौन बनेगा उम्मीदवार” के सवाल में उलझी हुई है। लेकिन असली कहानी सिर्फ टिकट की नहीं, बल्कि संगठन और वसुंधरा राजे कैंप के बीच वर्चस्व की है — यही अंदरूनी जंग इस उपचुनाव को पार्टी के लिए ‘टेस्ट केस’ बना रही है।

सूत्रों के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस सीट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार को मैदान में उतारने के लिए सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि राजे कैंप के कुछ पुराने समर्थक पिछले एक हफ्ते से अंता में डेरा डाले हुए हैं और स्थानीय नेताओं से लगातार संपर्क बना रहे हैं। राजे की कोशिश है कि इस उपचुनाव में उनकी पकड़ और प्रभाव दोनों दिखें — ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह संदेश जाए कि राजस्थान भाजपा में उनका कद अब भी निर्णायक है।

उधर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दबाव को संतुलित करने की कोशिश में जुटे हैं। मंगलवार को दोनों के बीच हुई लंबी बैठक में अंता सीट पर नामों की सूची पर चर्चा हुई, जिसमें संगठनात्मक संतुलन और भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर मंथन किया गया।

अंता सीट पर भाजपा के लिए सबसे मुश्किल चुनौती “स्थानीय बनाम बाहरी” उम्मीदवार की है। बीते चार चुनावों में पार्टी ने बाहरी चेहरों पर दांव लगाया, लेकिन इस बार स्थानीय कार्यकर्ताओं ने साफ संदेश दे दिया है— “अबकी बार अंता का बेटा चाहिए।”

हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कई स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बाहरी उम्मीदवारों का खुला विरोध किया था। उसके बाद जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें साफ कहा गया कि यदि बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया गया तो पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट सकता है। यह रिपोर्ट अब भाजपा हाईकमान की रणनीति का अहम हिस्सा बन चुकी है।

फिलहाल भाजपा में टिकट के लिए छह से अधिक दावेदार सक्रिय हैं। इनमें स्थानीय चेहरों में अंता प्रधान प्रखर कौशल, पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन और जयेश गालव के नाम चर्चा में हैं। वहीं कंवरलाल मीणा की पत्नी भगवती देवी और खानपुर के पूर्व विधायक नरेंद्र नागर को भी रेस में बताया जा रहा है।

दिल्ली में पार्टी नेतृत्व की बैठक के बाद नाम पर मुहर लगने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व ऐसा उम्मीदवार चाहता है जो “जमीन पर स्वीकार्य” होने के साथ-साथ “राजनीतिक संतुलन” भी साध सके।

भाजपा ने अंता उपचुनाव में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पारंपरिक गढ़ को देखते हुए सांसद दामोदर अग्रवाल को प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी जल्द ही कोर कमेटी की बैठक बुला सकती है, जिसमें रायशुमारी के बाद केंद्रीय नेतृत्व को एक ड्राफ्ट भेजा जा सकता है। माना जा रहा है कि इस सीट पर सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सहमति अहम होगी।

अंता सीट पर परिणाम चाहे जो हो, लेकिन यह उपचुनाव भाजपा के लिए संगठनात्मक एकता की बड़ी परीक्षा बन गया है। यदि टिकट चयन में असंतुलन या असंतोष बढ़ा, तो इसका असर न सिर्फ उपचुनाव के नतीजों पर बल्कि 2028 के विधानसभा समीकरणों पर भी पड़ सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह उपचुनाव “राजे बनाम संगठन” के टकराव की दिशा तय करेगा। अगर भाजपा इस सीट पर मजबूत प्रदर्शन करती है, तो यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नए नेतृत्व के लिए एक बड़ी राहत होगी। लेकिन यदि गुटबाजी के कारण पार्टी पिछड़ती है, तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा—और भाजपा के अंदर एक और दौर की उठापटक तय है।

संक्षेप में, अंता सिर्फ एक उपचुनाव नहीं, बल्कि राजस्थान भाजपा की “भीतर की राजनीति” का आईना बन गया है—जहां हर दावेदार सिर्फ टिकट नहीं, बल्कि अपनी पहचान और प्रभाव की जंग भी लड़ रहा है।

