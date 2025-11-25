अंता विधायक प्रमोद जैन भाया ने की शपथ ,राजस्थान विधानसभा में बढ़ेगी कांग्रेस की ताकत

संक्षेप: राजस्थान की राजनीति में सोमवार का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद अहम साबित हुआ। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट से हाल ही में निर्वाचित हुए कांग्रेस विधायक प्रमोद जैन भाया ने आज विधानसभा भवन स्थित स्पीकर के चेंबर में विधायक पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की।

राजस्थान की राजनीति में सोमवार का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद अहम साबित हुआ। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट से हाल ही में निर्वाचित हुए कांग्रेस विधायक प्रमोद जैन भाया ने आज विधानसभा भवन स्थित स्पीकर के चेंबर में विधायक पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के साथ ही 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की आधिकारिक संख्या में एक और इजाफा हो गया है, जिससे विपक्ष के रूप में उसकी स्थिति और अधिक मजबूत हो गई है।

शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रमोद जैन भाया को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह पूरी तरह औपचारिक और गरिमामय वातावरण में हुआ। शपथ के साथ ही भाया आधिकारिक तौर पर अंता विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लगे हैं और अब सदन में सक्रिय भूमिका निभाते नजर आएंगे।

भाया के शपथ ग्रहण को कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत और एकता प्रदर्शित करने का एक बड़ा मौका माना। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कई पूर्व मंत्री, वरिष्ठ विधायक और प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारी उपस्थित रहे। उपस्थित नेताओं ने भाया का स्वागत करते हुए इस शपथ को कांग्रेस के लिए “सियासी मनोबल बढ़ाने वाला क्षण” बताया।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाया का सदन में प्रवेश विपक्ष की रणनीति को और धार देगा। उन्होंने कहा, “प्रमोद जैन भाया अनुभव, संघर्ष और संगठनात्मक समझ का मजबूत मिश्रण हैं। सदन में उनकी आवाज़ सत्ता पक्ष के लिए कई मोर्चों पर चुनौती लेकर आएगी।”

प्रमोद जैन भाया राजस्थान की राजनीति में एक अनुभवी और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। वे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने खनन एवं गोपालन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का संचालन किया। अंता से उनकी जीत कांग्रेस के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीट राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जाती है और वर्तमान में राज्य में भाजपा सरकार होने के बावजूद कांग्रेस ने इसे अपने कब्जे में बनाए रखा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भाया के सदन में आने से खनन नीतियों, पिछली सरकार के फैसलों और ग्रामीण मुद्दों पर विपक्ष नई ऊर्जा के साथ सरकार को घेर सकेगा। उनका प्रशासनिक अनुभव और ज़मीनी पकड़ सदन की बहसों को और प्रभावी बना सकती है।

हाल के उपचुनावों और राजनीतिक फेरबदल के चलते राजस्थान विधानसभा का समीकरण लगातार बदलता रहा है। भाया के शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस की संख्या में हुई बढ़ोतरी पार्टी के विधायी प्रभाव को मजबूत करने में मददगार साबित होगी। विपक्ष के पास अब सदन के भीतर सरकार को मुद्दों पर घेरने का बेहतर अवसर होगा, वहीं महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी वह अपनी बात और मजबूती से रख सकेगी।

शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे “सकारात्मक राजनीतिक संकेत” करार दिया। अंता के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिला। माना जा रहा है कि भाया की सक्रियता कांग्रेस की आगामी रणनीतियों, खासकर ग्रामीण और खनन प्रभावित इलाकों में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।