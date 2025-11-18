अंता चुनाव हमारी जेब में हो सकता था, पर नहीं किया,कभी-कभी विपक्ष को जिताना पड़ता है; भाजपा प्रभारी का बड़ा दावा
संक्षेप: अंता उपचुनाव के बाद राजनीतिक बयानबाज़ी ने नया मोड़ ले लिया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने मंगलवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कई तीखे और विवादित बयान दिए।
अंता उपचुनाव के बाद राजनीतिक बयानबाज़ी ने नया मोड़ ले लिया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने मंगलवार को Jaipur में मीडिया से बातचीत के दौरान कई तीखे और विवादित बयान दिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर भाजपा चाहती तो अंता का उपचुनाव “जेब में” हो सकता था, लेकिन पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष रखा। उनके अनुसार यह उपचुनाव विपक्ष के उन आरोपों को करारा जवाब है, जिनमें बीजेपी पर वोट नियंत्रण और प्रशासनिक दबाव बनाने के आरोप लगाए जाते रहे हैं।
राधामोहन दास ने कहा कि भाजपा की दोनों सरकारें—दिल्ली और राजस्थान—चुनाव की तारिखों से छह महीने पहले से परिस्थितियों को जानती थीं, लेकिन पार्टी ने मतदाता सूची में हेरफेर या प्रशासन पर प्रभाव डालने जैसी कोई कोशिश नहीं की।
उन्होंने कहा, “अगर हम राजनीति, मतदाता सूची और प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल करना चाहते, तो चुनाव हमारी जेब में होता। लेकिन हमने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए निष्पक्षता को प्राथमिकता दी। भाजपा किसी भी हाल में लोकतंत्र के सिद्धांतों से समझौता नहीं करती।”
अग्रवाल ने विपक्ष विशेषकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा लगातार चुनाव जीतती आई है, लेकिन एक-दाद उपचुनाव अगर विपक्ष जीत लेता है तो उसमें भी पार्टी की रणनीतिक उदारता शामिल होती है।
उनके अनुसार, “हम बहुत चुनाव जीतते हैं। एक-आध चुनाव कभी-कभी उनको जिताते रहेंगे, तो वो भी जिंदा रहेंगे। राजनीति में विपक्ष का बने रहना लोकतंत्र के लिए जरूरी है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वे बार-बार हमारे ऊपर आरोप लगाते रहें।”
उन्होंने जम्मू-कश्मीर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां श्रीनगर की कई सीटों पर भाजपा हार गई, बावजूद इसके मतदान 70% तक पहुंचा। अंता में 81% मतदान इसी पारदर्शिता का प्रमाण है।
उनके शब्दों में, “जो लोग बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, अंता का उपचुनाव उनके गाल पर झन्नाटेदार तमाचा है। भाजपा का चरित्र ही निष्पक्ष चुनाव और जनमत का सम्मान है।”
इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी सीधा प्रहार किया। अग्रवाल ने कहा कि गहलोत अब “टाइम बार्ड” यानी आउटडेटेड हो चुके हैं।
उन्होंने कहा, “कांग्रेस पिछले 65 सालों से नारों की राजनीति करती आई है। गरीबी हटाओ बोलते रहे, लेकिन हटाई गरीबों को ही। जबकि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बदला है। मोदी का संवाद सीधे जनता के दिल से जुड़ता है और यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है।”
अग्रवाल ने बताया कि अंता उपचुनाव में उनका कोई सीधा दायित्व नहीं था, लेकिन पार्टी संगठन ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। उन्होंने स्वीकार किया कि जीत-हार राजनीति का हिस्सा है, पर भाजपा का प्रदर्शन हर चुनाव में यह दिखाता है कि जनता उनके कार्यों और नीतियों पर भरोसा करती है।
अंत में उन्होंने दोहराया, “हम लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए एक-दो चुनाव विपक्ष जीत भी जाए तो इससे हमारी राजनीति नहीं बदलती। लेकिन विपक्ष को यह भी समझना चाहिए कि जनता किसके साथ खड़ी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।