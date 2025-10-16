Hindustan Hindi News
नाथी का बाड़ा नहीं है कांग्रेस,समर्पित को ही जगह मिलेगी ;PCC चीफ डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत

Thu, 16 Oct 2025 08:18 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी तापमान चरम पर है। इस गर्मी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को साफ-साफ संदेश दिया अब कांग्रेस में वही चलेगा जो पार्टी के लिए जी-जान से काम करेगा!

अंता में आयोजित कांग्रेस की एक जनसभा में मंच पर जब अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे, तब डोटासरा ने माइक संभालते ही माहौल में जोश भर दिया। उनके शब्दों में गूंज था, लहजे में तल्खी और बातों में थी राजनीतिक मिर्ची —

“कांग्रेस कोई नाथी का बाड़ा नहीं है कि जो चाहे, जब चाहे आ जाए और चला जाए! अब पार्टी में सम्मान उन्हीं को मिलेगा जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए समर्पित हैं।”

डोटासरा ने संकेतों में ही सही, लेकिन निशाना नरेश मीणा जैसे बागी नेताओं पर था, जो कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि “जो लोग पार्टी के खिलाफ जाकर राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए कांग्रेस में अब कोई जगह नहीं है।”

यानी साफ संदेश — या तो कांग्रेस के साथ रहो, या फिर साइडलाइन होने के लिए तैयार रहो!

डोटासरा ने मंच से उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी शर्तें रख दीं जो पहले पार्टी छोड़ चुके हैं और अब वापसी का मन बना रहे हैं। उन्होंने कहा —

“जो कार्यकर्ता दोबारा पार्टी में आना चाहते हैं, पहले जनता के बीच जाएं, कांग्रेस को जिताने में मदद करें। उसके बाद ही रंधावा, गहलोत और पायलट जैसे नेता उनकी सिफारिश राष्ट्रीय नेतृत्व से करेंगे।”

यानि कांग्रेस में ‘पहले मेहनत फिर मेहरबानी’ का नया फॉर्मूला लागू हो गया है। अब बिना पसीना बहाए पार्टी में वापसी का रास्ता बंद है।

डोटासरा ने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। पार्टी को अब नई सोच, नए जोश और सच्चे कार्यकर्ताओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि “कांग्रेस अब अनुशासन और समर्पण के दम पर ही मजबूत होगी, न कि गुटबाजी और अवसरवाद के सहारे।”

जनसभा में जब डोटासरा बोल रहे थे, तब मंच पर मौजूद गहलोत, पायलट और रंधावा ने भी उनके सख्त संदेश को सिर हिलाकर समर्थन दिया। इससे साफ है कि कांग्रेस आलाकमान भी अब बागियों से सख्ती बरतने के मूड में है।

अंता उपचुनाव अब सिर्फ सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि कांग्रेस की एकता और अनुशासन की परीक्षा बन गया है। डोटासरा के तीखे बयान ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, लेकिन साथ ही बागियों के लिए यह साफ चेतावनी भी है —

“कांग्रेस का दरवाजा अब सिर्फ वफादारों के लिए खुला है, बाकी सब बाहर रहेंगे।”

अंता की सियासत में डोटासरा का यह भाषण अब चर्चा का केंद्र बन चुका है। किसी ने इसे “संगठन में अनुशासन का शंखनाद” कहा, तो किसी ने “बागियों पर तलवार की धार”।

लेकिन एक बात तय है — अंता में अब चुनावी हवा गरम हो चुकी है, और कांग्रेस ने अपने ‘नाथी का बाड़ा’ वाले बयान से साफ कर दिया है कि अब राजनीति भावनाओं से नहीं, अनुशासन से चलेगी।

Congress Rajasthan

